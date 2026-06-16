Külföld :: 2026. június 16. 18:13 ::

Olaszországban hét anarchistát vettek őrizetbe a vasútvonalak elleni merényletek ügyében

Anarchista csoportok hét tagját vették őrizetbe, akiket az olaszországi vasútvonalakon a torinói téli olimpiai játékok heteiben elkövetett pokolgépes merényletekkel vádolnak - közölte a római terrorizmusellenes államügyészség kedden.

A terrorizmusellenes nyomozóigazgatóság (Digos) öt személyt kísért büntetésvégrehajtási intézetbe, további kettő egyelőre házi őrizetben maradt.

Az államrend megdöntésére irányuló terrorista tevékenységgel gyanúsítják őket, és a hatósági nyomozás szerint felelősek az olaszországi vasútvonalakon milánói és cortinai téli olimpiai játékok heteiben elkövetett szabotázsakciókért, amelyek megbénították a forgalmat.

Többek között azt a pokolgépes merényletet tulajdonítják nekik, amely a Róma és Firenze közötti szakaszon, február 14-én közel félmillió euró kárt okozott. Az infrastruktúrák elleni támadásokat az anarchisták interneten vállalták magukra.

A hatóságok az anarchista csoportok tagjait már közel egy éve megfigyelés alatt tartották, és most videót hoztak nyilvánosságra, amelyen a gyanúsítottak a Rómához közeli Vicovaro egyik elhagyott tanyasi épületében tavaly júliusban találkozót adtak egymásnak.

Mobiltelefont nem használtak a gyanúsítottak az egymás közötti kommunikációhoz, de a környezeti lehallgatásokból kiderült, hogy nyomást akartak gyakorolni az államra. Céljaik között szerepelt Alfredo Cospito börtönkörülményei javításának elérése: a férfit 2014-ben kilenc évre és öt hónapra ítélték, miután lábon lőtte az Ansaldo atomenergia-vállalat egyik menedzserét, majd további huszonhárom évre egy csendőrkaszárnyánál elkövetett pokolgépes merénylet miatt.

A hatóságok közölték, hogy az ENI egyik benzinkútját üzemképtelenné tették Trento városában idén május 31-re virradó éjszaka, és az akciót a La Nemesi anarchista internetes oldal vállalta magára, hangoztatva, hogy "a háborúkkal és az áremelkedésekkel szemben a szabotázs a megoldás". További célpontok között szerepelt egy amerikai gyorsbüfélánc, valamint a Leonardo nevű védelmi-űrkutatási vállalat is.

Róma egyik külvárosi parkjában, március 20-án egy üresen álló épület felrobbant a benne tartózkodó nővel és férfival. Mint kiderült, ők is a Cospitóhoz közeli anarchista csoportok tagjai voltak, akik a közeli vasútvonalon elhelyezendő pokolgépet állítottak össze, ami felrobbant a kezükben.

(MTI)