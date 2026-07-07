Friss hírek :: 2026. július 7. 20:03 ::

Széfet loptak el nagy összegű készpénzzel Somogyban

Ellopott egy széfet az abban lévő 35 millió forinttal és 25 ezer euróval a gyanú szerint egy férfi egy somogyi kistelepülés családi házából - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján kedden.

Azt írták: az eset július 2-án történt. A feltételezett elkövető - aki a feleségével korábban rendszeresen segített a sértett idős nőnek - a bűncselekmény elkövetése után gépkocsival elhagyta az országot, ellene lopás miatt nemzetközi körözés van érvényben.

A nyomozók egy ingatlan udvarán tartott kutatás során megtalálták a páncélszekrényt - tették hozzá, megjegyezve, hogy az abban elhelyezett készpénz hiánytalanul megkerült, azt visszaszolgáltatták a sértettnek.