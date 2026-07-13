Külföld, Sport :: 2026. július 13. 12:46 ::

A korábbi spanyol kormányfő leírta az igazat: egyetlen francia sincs a "francia" válogatottban

Sokan előre hozott döntőnek tartják Franciaország és Spanyolország mérkőzését a legjobb négy között a labdarúgó-világbajnokságon, amely előtt a korábbi spanyol miniszterelnök, Mariano Rajoy felkorbácsolta az indulatokat. A politikus az El Debatében publikált egy cikket, amiben azt írta, nincsenek francia játékosok a rivális keretében.



Fotó: Yahoo News

„Érdemes szem előtt tartani, hogy Franciaország kétszeres világbajnok, és a legutóbbi világbajnokságon is döntőbe jutott. Ezen a világbajnokságon minden mérkőzésüket megnyerték, és jelenleg az első helyen állnak a FIFA-ranglistán. Ráadásul csúcsminőségű kerettel rendelkeznek. Ugyanakkor nincs egyetlen francia játékosuk sem. És nagyon jól játszanak. Félelmetes ellenfél lesznek” – idézi a Guardian Rajoyt.

Szavai óriási felháborodást váltottak ki mindkét országban, és ahhoz hasonlították, amikor a paraguayi szenátor rasszista jelzőkkel illette Kylian Mbappét a két válogatott nyolcaddöntője előtt.

– Teljeséggel elfogadhatatlan kijelentés. Franciaország a sokszínűség országa, ahol mindenki boldogulhat, és megtalálhatja a helyét – mondta a BMFTV adásában a francia belügyminiszter, Laurent Núnez.

Spanyolország jelenlegi miniszterelnöke, Pedro Sánchez is reagált az X-oldalán, azt írta, míg egyesek vezetéknév, születési hely vagy bőrszín alapján határozzák meg, ki hova való, mások aszerint, ki kötődik az adott országhoz.

– Spanyolország azoké, akik szeretik, és dolgoznak érte. Nem azoké, akik idegengyűlölő kijelentéseikkel szégyent hoznak rá. Franciaország, találkozunk az elődöntőben! Győzzön a jobbik, és veszítsen a rasszizmus! – írta Sánchez.