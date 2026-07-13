Külföld :: 2026. július 13. 13:40 ::

Negyven éve megoldatlan gyilkossági ügyben tartóztattak le egy négert az Egyesült Államokban

Letartóztatták, és szándékos emberöléssel gyanúsították meg Willie J. Carpentert a floridai rendőrök, mivel közel negyven évnyi sikertelen nyomozás után össze tudták kapcsolni egy 1988-as gyilkossággal – írja a Fox News nyomán a Telex.

Diane Matthews holttestét 1988. szeptember 8-án találták meg orlandói munkahelyén, egy telefonos ügyfélszolgálat irodájában. A fiatal nő arca felismerhetetlenre volt verve, egyik munkatársa azonosította a haja alapján. A nyomozók ujjlenyomatokat és DNS-mintákat is vettek az áldozat testéről, és számtalan szemtanút is kihallgattak, de a DNS-technika kezdetlegessége és az egyéb nyomok hiánya miatt a nyomozás zsákutcába futott.

Egészen 2013-ig, amikor az észak-karolinai Carpentert letartoztatták egy fiatalkorú lány ellen elkövetett szexuális erőszak miatt, a DNS-mintáit pedig felvitték a szövetségi adatbázisba, ahol meglepő egyezésre bukkantak a nyomozók: Carpenter mintái lehetséges egyezést mutattak a Matthews ügyében több mint húsz évvel korábban gyűjtött DNS-sel.

Carpentert 2013-ban kihallgatták a gyilkosság ügyében, de tagadta, hogy valaha találkozott nővel, és megtagadta, hogy újabb DNS-mintát adjon. Ezek után tíz évnek kellett eltelnie, hogy a nyomozók újra elővegyék a férfit a Matthews-gyilkosság ügyében. A férfi akkor már beleegyezett a mintaadásba. Az új minta segítségével a rendőrség 2025-re lezárta a vizsgálatot, amely bizonyító erejű kapcsolatot tárt fel Carpenter és a tetthelyen összegyűjtött bizonyítékok között.

A nyomozók ezután áttekintették az évtizedek alatt összegyűjtött összes bizonyítékot, és kizárták az egyéb lehetséges gyanúsítottakat, majd 2026-ban letartóztatási parancsot kértek a férfi ellen. Carpentert Észak-Karolinában vették őrizetbe, folyamatban van a kiadatása Floridának.