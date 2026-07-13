Anyaország :: 2026. július 13. 13:17 ::

A kormány teljesen megváltoztathatja a sebességmérést az autópályákon

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter múlt héten a parlamentben beszélt arról, mindent el kell követniük, hogy csökkentsék a súlyos balesetek számát. A miniszter úgy fogalmazott, nagyon sokakat érintő és megosztó kérdés, hogyan lehet a biztonságért többet tenni. Példaként hozta fel az autópályákon való átlagsebesség-mérést.

„Kiszámíthatóvá teszi a forgalmat, illetve csökkenti a hirtelen fékezések számát és a gyorsítások számát. Ezzel ugye csökken a balesetek kockázata. Én személy szerint ezt egy jó iránynak tartom, hiszen ugye nem az a cél, hogy minél több bírság szülessen a gyorshajtásokból, hanem az, hogy a közlekedők kicsit tudatosabban vezessenek” – fogalmazott Csörgő László, a Drivingcamp vezető instruktora az RTL kérdésére.

Felmerült annak a lehetősége is, hogy a visszaeső gyorshajtók súlyosabb büntetést kapjanak. Az RTL megkeresésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium azt válaszolta, öt témakörben hamarosan társadalmi egyeztetés kezdődik. Jelenleg a legsürgetőbb kérdés az elektromos rollerek szabályozása.

„A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek” – írta meg a minisztérium. A pontos szankciókra nem tértek ki. Ausztriában nemrég vezették be, hogy extrém gyorshajtások esetében a hatóságok lefoglalhatják vagy akár el is kobozhatják a sofőrök autóját.

Magyar Péter a szombati Reddit kérdezz-feleleken is válaszolt egy hasonló kérdésre. Az egyik felhasználó afelől érdeklődött, hogy nem lehetne-e szigorúbb büntetést kiszabni, hogy „drogos meg versenyző sofőrök ne három évvel ússzanak meg egy gyilkosságot”. Magyar Péter erre röviden annyi válaszolt: „De!”

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