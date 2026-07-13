Külföld :: 2026. július 13. 13:34 ::

A francia külügyminisztérium bekéreti az orosz nagykövetet egy széleskörű európai kibertámadás miatt

Párizs "a következő napokban" bekéreti Oroszország párizsi nagykövetét egy "széleskörű kibertámadás" miatt, amelyet Moszkva hajtott végre kémkedési és szabotázscélokkal tíz európai országban, köztük Franciaországban - jelentette be hétfőn a francia külügyminiszter.

Azonkívül, hogy behívjuk a nagykövetet, "kilenc személy és négy entitás ellen is szankciókat fogunk hozni, akik felelősek ezért a kibercsoportért, amelyet az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) irányított" - mondta Jean-Noël Barrot a BFM hírtelevízióban.

A francia külügyminiszter elmondta, hogy a kiberbűnözési műveletek elsősorban a minisztériumokat, vállalatokat és különböző üzemeltetőket célozták meg, azzal a céllal, hogy "vagy információt szerezzenek, vagy például a lengyelországi esethez hasonlóan megbénítsák a vasúti infrastruktúrák működését".

A tárcavezető ugyanakkor kiemelte, Franciaország "képes észlelni ezeket a támadásokat". "Jelentősen megerősítettük a védelmünket ezekkel a kibertámadásokkal szemben" - tette hozzá.

"Az Oroszországból érkező agresszió vagy hibrid támadások elleni küzdelem terén Európában és a világon az egyik legkorszerűbb eszközkészlettel rendelkezünk" - hangsúlyozta Jean-Noël Barrot.

Franciaországban a kiberbiztonsági ügynökség (Anssi) és a digitális külföldi beavatkozásokat felügyelő Viginum szolgálat hozta létre ezeket az eszközöket, "amelyeknek szakértelmét világszerte elismerik" a miniszter szerint. Egyik fő feladatuk a dezinformációs kampányok elleni küzdelem, amelyek megzavarhatják például a választási folyamatokat.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az Európai Unió nevében kiadott nyilatkozatában hétfőn bejelentette, az Európai Unió leleplezte, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) az Európai Uniót és tagállamait fenyegető számos kibertámadásért felelős elkövetőt, köztük a Turla nevű orosz hackerekcsoportot irányítja.

(MTI)