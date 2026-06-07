Háború, Külföld :: 2026. június 7. 21:52 ::

Bejrútot bombázták erkölcsösék

Bejrútban támadta a Hezbollah infrastruktúráját az izraeli légierő vasárnap - jelentette az izraeli hadsereg (IDF).

Az izraeli légierő a libanoni tűzszünet április 16-i bejelentése óta először hajtott végre támadást a Hezbollah infrastruktúrája ellen (valójában egyáltalán nem tartják be a tűzszünetet a zsidók - a szerk.) a bejrúti Dahíje negyedben. Egy parancsnoki központra tíz irányított bombát dobtak le.

Az IDF előzetesen tájékoztatta az észak-izraeli települések vezetőit egy "intenzív támadásról", ugyanakkor egyelőre nem változtattak a polgári védelmi előírásokon. Néhány nappal ezelőtt Donald Trump amerikai elnök egy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetés során megakadályozott egy hasonló műveletet.

"Netanjahu miniszterelnök és Kac védelmi miniszter utasításának megfelelően az izraeli hadsereg terroristaparancsnokságokat támadott a bejrúti Dahíje negyedben, válaszul a Hezbollah Izrael területére irányuló rakétatüzére" - áll a két izraeli vezető vasárnap kiadott közös közleményében.

A libanoni média "számos sérültről" számolt be a légicsapásokat követően. A Hezbollah három fő központból irányítja tevékenységét: Dél-Libanonból, a Baalbek környéki térségből és Bejrútból.

A terrorállam hadserege már korábban is javasolta a támadások kiterjesztését a bejrúti Dahíje negyedre, hogy további nyomást gyakoroljanak a Hezbollahra, és ezt a tervet a biztonságpolitikai kabinet elé is terjesztették.

(MTI nyomán)