Háború, Külföld :: 2026. június 7. 22:36 ::

Irán rakétákkal sorozta meg a zsidó terrorállamot

Irán négy rakétát indított a terrorállam ellen vasárnap este, az izraeli légvédelem sikeresen elfogta őket. Izraelben a polgári védelem bejelentette, hogy hétfőn nem lesz tanítás és elmaradnak a tervezett érettségi vizsgák.

Az első, négy ballisztikus rakétából Észak-Izraelre irányzott rakétahullámot egy második követte, melyet szintén sikeresen elfogott a légvédelem. A tizenkettes kereskedelmi televízió jelentése szerint újabb rakétákat észleltek, melyek Izrael felé tartottak. Az izraeli hadsereg (IDF) később jelentette, hogy ezeket a ballisztikus rakétákat is elfogták.

Izraelben gyülekezési korlátozásokat rendeltek el, és felszólították a lakosságot a védett betonszobák és az óvóhelyek előkészítésére. A polgári védelem bejelentette, hogy hétfőn csak azokon a munkahelyeken állhatnak munkába, ahol megfelelő óvóhelyek állnak rendelkezésre a légiriadók esetén.

Mohszen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója azt mondta, hogy Teherán többször is figyelmeztetett, hogy nem fogja tolerálni a tűzszünet megsértését és a Libanon elleni támadásokat. "A támadók ma este megkapták a válaszukat" - tette hozzá Rezai.

Izrael "erőteljes választ" fog adni az iráni támadásokra - jelentette kormányzati forrásokra hivatkozva az 12 -es televízió Izraelben. A beszámoló szerint Izrael "nem engedheti meg", hogy olyan helyzet alakuljon ki, amelyben Irán rakétákat lő Izraelre válaszul arra, hogy Izrael a Hezbollah célpontjait támadja Bejrútban.

A jelentés szerint Benjámin Netanjahu miniszterelnök biztonsági megbeszélést tart Jiszrael Kac védelmi miniszterrel és Éjal Zamír vezérkari főnökkel a kialakult helyzet értékeléséről és a lehetséges izraeli válaszlépésekről.

(MTI nyomán)