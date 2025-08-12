Extra :: 2025. augusztus 12. 10:34 ::

Progresszió Texasban: 45 éves cumis férfi kért pelenkacserét egy 11 éves kislánytól

Egy texasi férfi, aki csak pelenkát viselt, állítólag odament egy 11 éves kislányhoz, és pelenkacserét kért tőle – írja a People nyomán az Index.

A 45 éves Wesley Worl ellen kiskorú megrontása miatt emelhetnek vádat. A rendőrség szerint a gyermek egy júliusi délután kerékpározott az Andy Woods Általános Iskola közelében, amikor Worl, akin csak pelenka volt, és a nyakában cumit viselt, kiszállt a kocsijából, majd állítólag „goo goo gaa gaa” szöveggel pelenkacserét kért.

– Gondolom, látta, hogy a kislány biciklizik, és beállt a parkolóba, hogy megelőzze őt. Amikor a kislány biciklijével közeledett, kiugrott a kocsiból, és azt mondta: Goo goo gaa gaa. Cseréld ki a pelenkámat! – mondja Andy Erbaugh, a Tyler-i Rendőrség szóvivője.

A kislány gyorsan elmenekült a helyszínről, és segítséget kért néhány járókelőtől. „Ismerték őt” – mondta Erbaugh a tanúkról. – „Értesítették a szüleit, akik azonnal a helyszínre siettek, majd értesítették a rendőrséget is.”

A szóvivő szerint a lányt érthető módon erősen megrázta az eset. Az incidens után Worl visszaült az autójába és elhajtott, de az egyik szemtanú feljegyezte a rendszám egy részét. A rendőrség később videófelvételhez is jutott a teherautóról.

„Megkaptuk a személyleírását, összeállt a kép, és azonosítottuk: Wesley Worlról van szó. Elfogatóparancsot adtunk ki ellene, majd letartóztattuk” – közölte Erbaugh.

Worlt a Smith megyei börtönbe szállították, óvadékát 600 ezer dollárban (210 millió forint) állapították meg.