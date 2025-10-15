Extra, Külföld :: 2025. október 15. 12:42 ::

Büntetéseket csökkentett, és intim látogatásokat engedélyezett egy hacker a börtönből Romániában

Feltörte a romániai büntetés-végrehajtó intézetek igazgatóságának (ANP) adatbázisát egy börtönbüntetését töltő hacker, majd jogosulatlan hozzáférését arra használta, hogy csökkentse a még letöltendő napokat, és illegális kedvezményeket osztogasson magának és rabtársainak - közölte az Antena 3 és a Digi 24 hírtelevízió.

A médiában most megszellőztetett esetet a börtönőrök szakszervezete szerint három hete, a zsilvásárhelyi (Targu Jiu) börtön egy gazdasági osztályán dolgozó rendőrnő leplezte le, akinek feltűnt, hogy a rabok bankszámláin lévő összegek nem csökkennek, pedig folyamatosan költekeznek. Kihallgatásuk során kiderült, hogy ezt egy "jótevőjük" tette lehetővé, aki nemcsak vég nélküli hitelkerettel jutalmazta őket, hanem a munkával töltött napok számának meghamisítása révén a még letöltendő napjaik számát is csökkentette, sőt, soron kívüli intim látogatásokat is engedélyezett magának és társainak.

Az Antena 3 úgy tudja, hogy az informatikai bűncselekmények miatt elítélt hacker a dési börtönkórházban egy ott dolgozó rendőr jogosultságát ellopva fért hozzá az ANP hálózatához, majd Zsilvásárhelyre visszatérve a fogvatartottak rendelkezésére bocsátott - hátralévő büntetésük, munkanapjaik és elnyert jutalmaik ellenőrzését szolgáló, egy billentyűzetből és egy képernyőből álló - terminálon módosításokat végzett az adatbázisban.

Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Digi 24 tévének nyilatkozva azt mondta: az ANP-nél belső ellenőrzés és ismeretlen tettes elleni bűnvádi eljárás indult, miután normális körülmények között a büntetésüket töltő elítélteknek nincs hozzáférésük az ANP informatikai rendszeréhez.

(MTI)