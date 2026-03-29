Extra :: 2026. március 29. 23:07 ::

Félresikerült megosztás - Heti progresszió (CCCXXVIII. rész)

Március utolsó Heti progressziója jelentkezik ezen a kései vasárnapi órán. Nem is húzom tehát tovább az időt, csapjunk a lovak közé!

Aki a hetiprogresszio@kuruc.info -ra levelet küldött, azoknak ezúton is és ezúttal is köszönöm!

3. A Valentino illatszerek progresszív reklámjai már több alkalommal is helyet kaptak a rovatban, egy kedves olvasónk tavaly elszántan tisztogatott , azonban a cég folytatja az ámokfutást.



Csak a szokásos, ugyebár...

Mindez ismét egy epizódot ért a Heti progresszióban – egy másik olvasónknak köszönhetően.

2. Gondolom nem sokaknak kell bemutatni Száva Vince „cigány jogvédőt”. Írni persze nem tud, most pedig éppen a Tiszát ekézte a tegnapi „rasszista tüntetés” nyomán, mivel a pártnak már „nem fontos a roma nép védelme”. Legalábbis ennyit tudtam kihámozni az irományból.

Az igazság persze az, hogy a Fidesz és a Tisza versenyt fut a cigány szavazatokért, miközben pont a magyarságot hagyják sorsára, de ezúttal nem ez a központi témánk.

Száva ugyanis nem csak az írással áll hadilábon, de a Facebook rendeltetésszerű használatával is, mivel a (Félre)sikerült AI képek csoportba is kiposztolta a bejegyzését, melynek finoman szólva sincs köze az egészhez.

1. Nemrég olvasónk közreműködésével mutattuk be Skócia kevésbé szép arcát, most pedig folytatjuk egy második epizóddal – szintén ugyanazon olvasónk jóvoltából.

Ezúttal a Tesco raktárában és elosztó központjában járunk, továbbra is Livingstonban.

Noha a skót hagyományokhoz nem túlságosan kapcsolódik, de az áruház vezetése fontosnak tartotta felhívni a figyelmet arra, hogy ramadán van, melyet egyébként egy hozzá illő menüvel is megpecsételtek.



Párhuzamos világok



Eltévedt a Facebook világában

Igen, Skóciában járunk.

Köszönjük a kiváló küldeményeket kedves olvasóinknak, egy hét múlva – immáron áprilisban – folytatjuk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info