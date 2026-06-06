Anyaország, Extra :: 2026. június 6. 16:18 ::

Színvonal: a Facebookon mutogat egymásra a régi és az új Fidesz

Miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a migrációs paktum elfogadását az Európai Unióban? - reagált Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán a Fidesz szombati közleményére.

"A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?" - kérdezte posztjában a kormányfő.

A Fidesz elnöksége szombati közleményében azt írta: felszólítják a kormányt és a miniszterelnököt, "haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani".

(MTI)