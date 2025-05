Beszédet mondott és részt vesz a brüsszeli Pride menetén Karácsony Gergely – derült ki a Főpolgármesteri Hivatal Sajtókapcsolati Csoportjának közleményéből szombaton.

Karácsony beszédében úgy fogalmazott, Magyarországról érkezett, „abból az országból, amely az 1956-os forradalom idején egyedül harcolt a szabadságért a szovjet hadsereggel. Abból az országból, amely 1989-ben elindította Európa egységének létrehozását azzal, hogy elsőként bontotta le a vasfüggönyt. Abból az országból, amelyikben az elmúlt években folyamatosan nőtt a szexuális kisebbségek elfogadása. Abból az országból, amelyik szereti a szabadságot, mert sokat szenvedett a múltban, hogy szabad legyen. Abból az országból, ahol egyre többen éreznek szégyent a kormányuk miatt. Sok millió magyar nevében mondom: Magyarország nem egyenlő a magyar kormánnyal″.

Felidézte azt is, hogy a magyar parlament elfogadott egy törvényt abból a célból, hogy betiltsák a Budapest Pride-ot. – Ez a sokadik lépés, amivel a magyar kormány a magyar polgárok alapvető jogait akarja korlátozni. De a Budapest Pride-ot nem lehet betiltani. Mert a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani. Írjátok be a naptárba: június 28-a Budapest Pride. Várunk mindenkit Budapesten. Legyen az idei a legnagyobb, a legszínesebb, a legnemzetközibb Pride, amit valaha látott a világ – tette hozzá.

Ez még a heteronormativitással nem vádolható Vitézynek is sok volt

– Tényleg nincs ennél fontosabb dolgod, Gergő? Azzal töltöd a pénteki munkanapod, hogy egy másik főváros Pride felvonulásának helyszíneit járod be? – ezt a kérdést címezte Vitézy Dávid Karácsony Gergelynek szombaton. A két politikus viszonya a napokban kifejezetten feszültté vált a BKV kapcsán. Ugyanis a közlekedési vállalat nem sokkal ezelőttig vezető Bolla Tiborról kiderült, hogy baráti viszonyban lehetett F. Zsolttal. aki kulcsfigurája volt a céget megkárosító számlagyárral, ezt közös fotók támasztották alá. Az üggyel kapcsolatban a főpolgármester a Magyar Hangnak nyilatkozott , és azt mondta, hogy „ha bárkiről előkerül egy F. Zsolttal közös kép, esküszöm, hogy azonnal kirúgom, csak nehogy valaki olyan legyen, akit a választók küldtek a közgyűlésbe”, de kérdésünkre sem árulta el, hogy ezzel pontosan kire utalt. A 444 szerint viszont ezzel Vitézyre célozhatott, aki egyenesen azt állította , hogy a főpolgármester stábja egy közvetítőn keresztül meg is zsarolta. – Hiába próbálsz megfélemlíteni, nem vagyok zsarolható, nem fogok csendben maradni, és nem ijedtem meg. Nem értek „a szép szóból”, és nem fogok szemet hunyni a BKV-s korrupciós ügyek fölött, ahogy 16-18 évvel ezelőtt sem tettem – írta a Podmaniczky Mozgalom vezetője a főpolgármesternek. Karácsonyék stábja úgy reagált az ügyre: „Karácsony Gergely a családjáról tárol fotókat, nem Vitézy Dávidról. Vitézy Dávid kapcsolatrendszeréről Vitézy Dávidnak kell számot adnia”.

Vitézy most annak kapcsán bírálta Karácsonyt, hogy ő Brüsszelben járta be az ott szombaton tartandó Pride helyszíneit, ezzel büszkélkedett is . Hogy ehelyett Karácsonynak mivel lehetne foglalatoskodnia, azt a Podmaniczky Mozgalom vezetője hosszan fel is sorolta: „Budapest költségvetési helyzete kritikus, nincsenek útfelújítások, amire a forrás megvan, az is csúszik; a közútkezelési szabályok kapcsán 4 hónapos késedelemben vagy, pedig előkészítettünk neked mindent; tömegével állnak a lejárt határidejű végre nem hajtott feladatok, például a BKK-rendészet megfelelő létszámmal történő létrehozása; nincs, aki helyettesítsen, tavaly november óta nem is jelöltél főpolgármester-helyettest, törvénytelenül vezeted a várost; a BKV-nál korrupciós ügyek és vezetési válság van; kritikus a köztisztasági és közbiztonsági helyzet több aluljáróban és külső kerületi csomópontban; Rákosrendező kapcsán mindjárt lejárnak a határidők, amik a visszavásárlási lehetőséget megteremtik az állam számára, de te egyszerűen beletörődtél, hogy Lázár János nem válaszol neked. Harcolni kellene a város érdekében, a legnagyobb lehetőséget fogjuk elbukni a lakhatási válság enyhítésére, ha ez így megy tovább”.