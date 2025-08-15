Háború, Külföld :: 2025. augusztus 15. 20:41 ::

Trump: "meg akarom állítani a gyilkosságokat"

Donald Trump amerikai elnök pénteken kijelentette: nem tudja, hogy sikerrel jár-e a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel aznap tervezett találkozója. Hozzátette: ő tűzszünetet szeretne.

Arra a kérdésre, sikeres lesz-e a találkozó, az amerikai elnök Alaszkába tartva, az Air Force One elnöki repülőgép fedélzetén újságírók előtt kijelentette: "Semmi sincsen kőbe vésve. Én egy bizonyos dolgot akarok. (...) Gyorsan tűzszünetet szeretnék látni. (…) Nem leszek boldog, ha ez nem ma történik meg" - mondta, hozzátéve, hogy Európát és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is bevonják a folyamatba.

"Meg akarom állítani a gyilkosságokat" - jelentette ki Donald Trump.

(MTI)