Donald Trump amerikai elnök már a közeljövőben egyeztetést tervez Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
Donald Trump csütörtök este a Fehér Házban amerikai technológiai cégek vezetőinek rendezett vacsorán arra az újságírói kérdésre, hogy tervez-e beszélni Vlagyimir Putyinnal azután, hogy a nap folyamán egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel, igennel válaszolt. Hozzátette, hogy "nagyon jó a párbeszéd" az orosz elnökkel.
Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kifejtette, hogy az összes konfliktus közül, amelynek a megoldását elősegítette, ez bizonyul a legnehezebbnek. Ugyanakkor ismét azt a meggyőződését hangoztatta, hogy sikerül a rendezés.
Donald Trump arról is beszélt, hogy a közeljövőben jelentékeny vámot tervez bevezetni a félvezetők importja után azon országok esetében, amelyek vállalatai nem indítanak gyártási beruházást az Egyesült Államokban.
A vacsorán az elnök arról beszélt, hogy a jelen lévő cégeknek is köszönhetően Amerika vezető szerepet tölt be a világban a technológiai iparágban.
Donald Trump a vacsora nyilvános részén körkérdést intézett a cégvezetőkhöz az Egyesült Államokba tervezett befektetéseiket illetően. Tim Cook, az Apple elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a következő években 600 milliárd dollárt fektet be vállalata az anyaországban, amit "nagyon büszkén tesz meg". Mark Zuckerberg, a Facebookot is birtokló Meta vezérigazgatója szintén 600 milliárd dolláros összeget említett 2028-ig, Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója pedig 250 milliárd dolláros amerikai beruházást ígért a következő évre.
Az eseményen mások mellett részt vett Bill Gates, a Microsoft alapítója, valamint a mesterséges intelligenciára szakosodott több technológiai vállalat vezetője.
