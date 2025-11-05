Háború :: 2025. november 5. 11:33 ::

Negyven drón megsemmisítéséről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Negyven ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében a légvédelem az éjszaka folyamán - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb repülőgép típusú, pilóta nélküli repülő szerkezetet, szám szerint 11-et a voronyezsi, nyolcat a rosztovi, hatot-hatot pedig a kurszki régió és a 2014-ben visszacsatolt Krím felett semlegesítettek.

Vlagyimir elővárosában, amint azt Aleszandr Andrejev kormányzó közölte, károk keletkeztek az energetikai infrastruktúrában.

Szaratov és Jaroszlavl repülőterén ideiglenes forgalomkorlátozást vezettek be.

(MTI nyomán)