Ukrajnában tesztelt légvédelmi rakétarendszert adott el Amerika Tajvannak

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy közel 700 millió dollár értékű fejlett légvédelmi rakétarendszert adott el Tajvannak, amelyet Ukrajnában teszteltek harc közben.

A NASAMS közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert az RTX nevű cég gyártja. A térségben csak két ország, Ausztrália és Indonézia rendelkezik ilyen rendszerrel.

Tajvan egy héten belül másodszor kap amerikai fegyvercsomagot. Múlt csütörtökön az Egyesült Államok engedélyezte vadászgépek és egyéb repülőgép-alkatrészek eladását 330 millió dollárért Tajvannak. Ez volt az első ilyen jellegű üzlet Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta. Pekingben komoly felháborodást váltott ki a múlt héten bejelentett ügylet.

A tajvani hadsereg fokozza fegyverzetének korszerűsítését, hogy ellenállhasson egy esetleges kínai támadásnak.

(MTI)