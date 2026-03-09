Háború :: 2026. március 9. 07:47 ::

A szíriai kurdok vezetése óva intette az iráni kurdokat attól, hogy szövetségre lépjenek az Egyesült Államokkal

Az északkelet-szíriai kurdok vezetése óva intette az iráni kurdokat attól, hogy szövetségre lépjenek az Egyesült Államokkal. Saját tapasztalataikra hivatkozva nem ajánlják az iráni kurdoknak, hogy Washington támogatására támaszkodjanak a teheráni vezetéssel szemben. Ahmed Barakat, a kurd Progresszív Demokrata Párt elnöke ezért "rendkívüli óvatosságra" int.

Barakat szerint jelenleg nem áll az iráni kurdok érdekében, hogy lándzsahegyként szolgáljanak az iráni vezetéssel szemben, anélkül, hogy szilárd garanciáik lennének a saját jövőjüket illetően.

A szíriai kurdok figyelmeztetésének hátterében az áll, hogy iráni kurd milíciák az Egyesült Államok képviselőivel Észak-Irakban folytatnak egyeztetéseket lehetséges műveletekről Irán nyugati részén.

Egy az ügyre rálátással bíró illetékes szerint az iráni kurdok vezetése már szóvá tette aggodalmait, hogy hasonló sorsra juthatnak, mint a szíriai kurdok, akik éveken át voltak az Egyesült Államok szövetségesei az Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni harcban. Az Ahmed es-Saraa szíriai elnök alatt újjáalakult szíriai hadsereg azonban januárban kiterjedt térségeket foglalt el a kurdoktól, akik szerint Washington sorsukra hagyta őket, mert nem avatkozott közbe, sőt sürgette, hogy olvadjanak be a fegyveres erők soraiba.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt mondta, bátorítja az Iránnal szemben álló kurd csoportokat az Irán elleni felkelésre.

(MTI)