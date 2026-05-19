2026. május 19. 19:20

Kármán András bizakodó az EU-pénzek hazahozataláról folyó budapesti egyeztetések eredményével kapcsolatban

Kármán András pénzügyminiszter bizakodó a hétfőn Budapestre érkezett EU-delegációval az EU-pénzek hazahozataláról megkezdett tárgyalások eredményével kapcsolatban.

A pénzügyminiszter a közösségi oldalán kedden feltöltött videóüzenetében elmondta, a hétfőn Budapestre érkezett delegációval péntekig tárgyalnak. Hangsúlyozta, ez nagyon fontos hét lesz, nagyok az elvárások, a várakozások, hogy sokat tudjanak haladni az európai uniós források felszabadítása kapcsán.

Sok témát kell lefedni, időnként párhuzamosan zajlanak a megbeszélések a különböző szekciókban, és vannak olyan "meetingek", ahol áttekintik, hogy mit sikerült lezárni, milyen további egyeztetésekre van még szükség - mondta.

"Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégén fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni" - fogalmazott Kármán András.

Megfeszített munkával, augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó európai uniós források ügyében - közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök.

Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte: a hétvégén levelet váltott az ügyben. Hangsúlyozta: egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy "ezeknek a pénzeknek a helye itt van, Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában".

Magyar Péter jelezte: mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását.

(MTI)