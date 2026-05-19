Háború :: 2026. május 19. 19:14 ::

Trump: Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére, hogy megállapodást kössön

Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné - jelentette ki kedden Donald Trump amerikai elnök.

Az elnök a Fehér Háznál kedden tartott rögtönzött sajtótájékoztatón arra utalt, hogy a hétvégéig kivár, szavai szerint péntekig vagy szombatig, hogy döntsön a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll.

Kijelentette, hogy amikor hétfőn az Öböl-menti arab államok kérésére felfüggesztette az újabb katonai műveletet, "egy órára" volt attól, hogy utasítást adjon a támadás megindítására.

"Remélem, hogy nem kell háborúznunk, de lehet, hogy még egy nagy csapással kell sújtanunk őket. Még nem vagyok benne biztos. Nagyon hamar meg fogják tudni" - hangoztatta Trump. Hozzátette, hogy Szaúd-Arábiával, Katarral, az Egyesült Arab Emírségekkel, Bahreinnel és Kuvaittal szorosan együttműködik az amerikai kormány, valamint hozzátette, hogy Iránnal zajlik az alkufolyamat.

Többször kijelentette, semmilyen áron nem fogja megengedni, hogy Irán nukleáris fegyver birtokába jusson.

Az Irán elleni lépések negatív gazdasági hatásai miatt kialakult elégedetlen hangokkal kapcsolatban az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy "akár népszerű, akár nem, meg kell tennem, mert nem fogom hagyni, hogy a világot az én felügyeletem alatt robbantsák fel, ez nem fog megtörténni".

Donald Trump nyomatékosította, hogy megbízik Hszi Csin-ping kínai elnök adott szavában, aki múlt heti találkozójukon ígéretet tett arra, hogy Kína nem szállít fegyvereket Iránnak.

Elismerte ugyanakkor, hogy Iránnak maradtak "korlátozott" képességei arra, hogy egy területe ellen indított újabb támadást viszonozzon. Az iráni rakéta- és drónállománnyal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy "jórészt megsemmisült, de csekély kapacitással még mindig rendelkeznek".

Szintén kedden Bradley Cooper tengernagy, az amerikai Középső Parancsnokság vezetője egy kongresszusi meghallgatáson közölte, hogy az Iránnal kötött tűzszünet változatlanul érvényben van, és beszámolt arról, hogy már 88 kereskedelmi hajót tartóztatott fel az amerikai haditengerészet az iráni kikötőkre több mint egy hónapja érvényben lévő blokád során, ami része az Iránnal zajló tárgyalásokhoz kapcsolt nyomásgyakorlásnak.

Az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének parancsnoka azt állította, hogy tengeri zárlat eredményeként az iráni kikötők beérkező, vagy kimenő árukat tekintve egyaránt "nulla kereskedelmi forgalmat" bonyolítanak.

(MTI)