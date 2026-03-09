Háború :: 2026. március 9. 11:22 ::

Civilek sebesültek meg Bahreinben egy iráni dróntámadásban, olajlétesítményt is találat ért

Egy iráni drón támadásában megsebesült 32 polgári személy, közülük négyen súlyosan hétfőn hajnalban Szitrahban, Bahreinben, a szigetország központi részén - derült ki a helyi egészségügyi minisztérium közléséből, amelyet a bahreini hírügynökség idézett.

Négy személy állapota súlyos, a sebesültek között olyan gyermekek is vannak, akik műtéti beavatkozásra szorultak - számolt be a tárca. Egy 17 éves lány súlyos fejsérülést és szemkárosodást szenvedett, két - 7 és 8 éves - gyermek pedig súlyos lábsérüléseket, a legfiatalabb sebesült két hónapos.

Iráni támadás okozott tüzet a Maameer városban, Bahrein központi tartományában található olajlétesítményben - közölte hétfőn az állami média a helyi hatóságokat idézve. "Az iráni támadás következtében tűz ütött ki az al-Maameerben található létesítményben, anyagi károkról számoltak be, de áldozatokról nem" - írta a helyi hírügynökség az X közösségi oldalon megjelent jelentésében, hozzátéve, hogy a hatóságok megkezdték a tűzoltási munkálatokat.

Egy iráni dróntámadást követően, hétfőn Szaúd-Arábia éles figyelmeztetést intézett Iránhoz a szomszédos államokat ért támadások ügyében. Rijád szerint Teherán lesz a "legnagyobb vesztese", ha továbbra is támadja az arab államokat.

A nyilatkozatot kiváltó csapás a szaúdi védelmi minisztérium szerint négy drónból állt, és a hatalmas Sajbah olajmezőt vette célba a sivatagi ország délkeleti részén.

Szintén iráni támadás után tűz ütött az Egyesült Arab Emírségekben, el-Fudzseirában egy olajlétesítményben. Abu-Dzabiban a helyi hatóságok közlése szerint ketten megsebesültek a levegőben megsemmisített drónok darabjaitól.

Hétfőn reggel Kuvaitból és Katarból is iráni dróntámadásokról számoltak be a hatóságok, de komolyabb károkról nem tettek említést.

(MTI)