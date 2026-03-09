Háború :: 2026. március 9. 21:32 ::

NAÜ-főigazgató: a magas szinten dúsított urán mintegy fele Iszfahánban volt

Az atomfegyver előállításához szükséges szintet megközelítő 60 százalékosra dúsított iráni uránkészlet mintegy felét az iszfaháni atomlétesítmény földalatti helyiségeiben tárolták, amelyek többnyire sértetlenek maradtak az amerikai és izraeli légitámadások után - közölte hétfőn a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi.

"Úgy véljük, hogy Iszfahánban valamivel több mint 200 kilogramm 60 százalékosra dúsitott urán volt. Széleskörű feltevések szerint az anyag jelenleg is ott van" - mondta újságíróknak Grossi Párizsban egy konferencia szünetében.

Az ENSZ-nek az atomsorompó-egyezmény betartatásán őrködő szakosított szervezetének a vezetője szerint feltételezik, hogy a 60 százalékosra dúsított készlet egy részét Natanzban tárolják.

Grossi elmondta, hogy becsapódás nyomát látták az egyik iszfaháni alagútban.

Az ISNA iráni hírügynökség azt jelentette vasárnap, hogy előző nap komoly károkat szenvedett egy nukleáris létesítmény szombaton Iszfahánban amerikai és izraeli légicsapások következtében.

(MTI)