Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet - közölte Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök a Telegramon, miután a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából.
"Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni" - írta Zelenszkij a Telegramon.
"Az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz" - fogalmazott az ukrajnai elnök.
(MTI nyomán)
