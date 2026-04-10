Háború :: 2026. április 10. 08:38 ::

Zelenszkijnek megfelel a húsvéti tűzszünet - és az is, ha az oroszok utána se támadnak többé

Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet - közölte Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök a Telegramon, miután a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából.

"Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni" - írta Zelenszkij a Telegramon.

"Az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz" - fogalmazott az ukrajnai elnök.

(MTI nyomán)

