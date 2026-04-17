Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. április 17. 16:47 ::

A Zsidesz-kormány búcsúajándéka: közpénzből fejleszthettek antiszemita-vadász szoftvert a TEV-es zsidók

Antiszemita tartalmak azonosítására képes szoftvert fejlesztett ki és mutatott be a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) - közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

A kulcsszó alapú és kontextusérzékeny mesterséges intelligenciára épülő szoftver képes az antiszemitizmus azonosítására és monitorozására a legnagyobb közösségimédia-platformokon, a Facebookon, az Instagramon, a YouTube-on, a TikTokon és az X-en. A rendszert az Európai Zsidó Szövetség brüsszeli konferenciáján mutatták be - írták.

A rendszer az antiszemita tartalmakat nemzetközi sztenderdek szerint kategorizálja, és valós idejű adatokat biztosít a jelentésekhez és a beavatkozásokhoz. A fejlesztést négy év alatt, izraeli partnerrel együttműködve valósították meg a TEV több mint 15 éves monitoringtapasztalatára építve.

A projektet a magyar kormány is támogatta - közölte a Tett és Védelem Alapítvány.

A TEV 2025-ös adatai szerint az antiszemitizmus mértéke jóval magasabb a korábban becsültnél: a vizsgált 2,23 millió francia nyelvű bejegyzésből 22 616, míg 1,84 millió német nyelvű posztból 16 926 antiszemita esetet azonosítottak. A német nyelvű tartalmak több mint 81 százaléka Izrael-ellenes volt - írták.