A nyírbátori választókerületben is megfordult az eredmény, újraindulhat a fideszes Simon büntetőügye

Megfordult az országgyűlésiképviselő-választás eredménye Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú, nyírbátori székhelyű egyéni választókerületében is: a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók szavazatainak összeszámlálása után Barna-Szabó Tímea, a Tisza Párt jelöltje szerzett mandátumot.

A választókerületben a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után még 174 szavazattal vezetett Simon Miklós (Fidesz-KDNP) Barna-Szabó Tímea (Tisza) előtt.

A választókerületbe azonban pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai, amiket hozzákevertek a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz, és így számlálták meg azokat.

A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu adatai szerint ezek megszámlálása után, a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után Barna-Szabó Tímea, a Tisza képviselőjelöltje nyert, és ezzel mandátumot szerzett.

Az NVI adatai szerint Barna-Szabó Tímea 24 831 szavazatot kapott (47,91 százalék), Simon Miklós pedig 23 713-at (45,75 százalék), a különbség kettejük között 1118 szavazat.

A jelenlegi állás szerint a Tisza Párt 140 mandátumot szerzett, a Fidesz-KDNP 53-at, a Mi Hazánk pedig 6-ot.

Frissítés: újraindulhat a 18 éve jegelt büntetőügy

A nyírbátori választókerület sorsa azért érdekes, mert itt volt képviselő a Fidesz színeiben az a Simon Miklós, aki ellen még a 2000-es évek elején indult nyomozás, később azonban az országgyűlési képviselői mandátumával járó mentelmi jogára tekintettel el tudta kerülni a felelősségre vonást.



Simon még Nyírbogát polgármestereként nagy összegű szerződést kötött egy vállalkozóval bozótirtásra, a pénzt ki is fizették, ám a munkát valójában közmunkásokkal végeztették el. Az ügy vádlottjait annak idején jogerősen szabadságvesztésre ítélték, a fideszes országgyűlési képviselő viszont megúszta. Bár jogosulatlan gazdasági előny megszerzésével – mai nevén költségvetési csalással – gyanúsították, a Fideszre leadott szavazatoknak köszönhetően megszüntették ellene az eljárást.

Társai nem úszták meg: Nyírmihálydi polgármesterét, Nyisztor Ferencet jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntette miatt – két évre felfüggesztve – tíz hónap börtönbüntetésre ítélték, egy vállalkozó pedig 10 hónap letöltendő fogházbüntetést kapott. Felfüggesztett szabadságvesztést kapott továbbá Simon beosztottjaként a polgármesteri hivatalban dolgozó pénzügyi előadó, valamint a nyírbogáti jegyző is.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész hivatala Simon Miklós ügyéről korábban a 24.hu kérdésére azt írta: a képviselő jelenleg rendelkezik mentelmi joggal, de amennyiben megszűnik az országgyűlési képviselői mandátuma, és ezzel együtt megszűnik a mentelmi joga, a büntetőeljárást le lehet folytatni vele szemben.

Simon Miklóst 2014-ben – amikor a parlamenti képviselői mandátum és a polgármesteri poszt összeférhetetlen lett – a felesége, Rizsák Ildikó váltotta Nyírbogát élén. Rizsák emellett háziorvos, a helyi szociális intézmény vezetője, valamint az uniós pénzek elosztását végző térségi szervezet elnöke.

(MTI - 24 nyomán)