2026. április 17. 18:20

Ferencz Orsolya távozásra szólította fel azokat, akik a tetteikkel leküzdhetetlen teherként húzták le a Fideszt

Magyar Úton Gyűlés címmel hirdetett összejövetelt Huth Gergely, a fideszes Pesti Srácok főszerkesztője péntek délutánra a pesti Vértanúk terére, a Kossuth tér közelébe. A gyűlésen felszólalt Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, aki azt mondta:

nem lehet megkerülni a keresztény-konzervatív oldalon a cselekedet megítélének kérdését. Gyümölcseiről ismeritek meg a fát. Azok, akik szavakból, érdekből, divatból keresztény elveket hirdettek, de a tetteik leküzdhetetlen teherként húztuk le a közösségünket, távozzanak!

A válaszáson egyéni mandátumot nem szerző űrbiztos azt mondta, neveket egyelőre nem közölnek, de az érintetteket határozottan távozásra kérte. A rendezvényen olyan kormánypárti szereplők is felbukkantak, mint a Kossuth-díjas Nagy Feró, a valamint a fideszes média olyan kulcsfigurái, mint Gajdics Ottó és Stefka István.

A fideszes gyűlés célja Huth Gergely beharangozója szerint a Fidesz-szavazók összetartozásának, elveinek megerősítése, illetve a választási kudarc tanulságainak kibeszélése.

A gyűlést a HírTV ugyan élőben közvetítette, de a közvetítés nem sokkal Ferencz Orsolya beszédét követően megszakadt.

„Egyfelől ugye már évek óta mindig írtam figyelmeztetéseket a Magyar Nemzetben és a Pesti Srácokon arról, hogy egy népi fordulatot kell végrehajtani, sokkal szélesebben kell kormányozni, sokkal több nemzeti elkötelezettségű embernek a véleményét meg kell hallgatni és be kell vonni a döntésekbe. Ez sajnos csak részben történt meg. Tavaly nyártól tényleg egy zseniális fordulat következett be, akár a digitális polgári körök megalakításával, vagy Orbán Viktor személyes kampányával, csak úgy tűnik, hogy ez már későn történt” – volt mérleget előzetesen a Pesti Srácok főszerkesztője.

Szerinte le kell vonni a tanulságokat abból, hogy „miért volt ez a kormányzati ciklus talán gyengébb, mint a korábbiak”. A fideszes médiavezető úgy látja, hogy a kegyelmi botrány körül és az akkor elszabaduló inflációs hatás miatt „óriási elégedetlenség alakult ki az országban”, és „hiába a sok remek gazdasági intézkedés, ami időközben stabilizálta Magyarországot”, az elégedetlenséget nem sikerült eloszlatni.

