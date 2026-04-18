Szegény Karácsonynak áthajtottak babakocsival a lábán

A haza nem lehet ellenzékben. Ez a gondolat tette tönkre leginkább Magyarországot az elmúlt évtizedekben – írta Karácsony Gergely pénteken a Facebook-oldalán. A főpolgármester emlékeztetett, hogy a gondolat Orbán Viktortól származik a 2002-es, első választási veresége után, de a minap újra előkerült.

– Pedig a történelem szemétdombján a helye. Mert a haza nem lehet sem ellenzékben, sem kormányon. Mert a haza egy állampolgári közösség. Nincs nemzeti és nemzetietlen oldala. Az a közös hit tartja össze, hogy mindannyian egyenrangú részesei vagyunk, közösen döntünk a jövőjéről, tudva azt, hogy legközelebb máshogy is dönthetünk. Kudarcra van ítélve az az ország, amelyben megrendül ez a hit – értékelt Karácsony, majd jelezte, hogy sokan nem hisznek ebben – erre pedig egy példát is hozott a csütörtöki napról, amikor éppen Nádasdy Ádám temetésére érkezett a Farkasréti temetőbe.

– A látványom annyira felzaklatta egy idősebb honfitársunkat, hogy az általa tolt babakocsival dühösen áthajtott a lábamon. A babakocsiban felriadt kisgyerek kétségbeesetten nézett fel: mi történt? – közölte a főpolgármester, aki szeretné tudni, „milyen vihar dúlhat most ennek az úrnak a lelkében, hogy babakocsit és az abban alvó unokáját küldte ellene mérgében”.

(24 nyomán)