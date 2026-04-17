Még Orbán Balázs is felfogta: "ebben a formában ennek vége van"

A Fidesz–KDNP választási vereségének lehetséges okairól, valamint a "nemzeti oldal" (értsd: - tévesen - Fidesz - a szerk.) jövőbeli stratégiájáról is beszélt Orbán Balázs a Mandiner műsorában.

A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke elmondta, hogy a kampány során a pártszövetség üzenetei széles körben eljutottak a választókhoz, így mindenki tisztában lehetett azzal, hogy a Fidesz–KDNP hogyan értékeli a helyzetet, és milyen célokhoz kért támogatást.

Az interjúban Orbán Balázs a választási vereség okairól, a kampány tanulságairól és a Fidesz jövőjéről beszélt, egyértelműen történelmi fordulópontként értékelve az eredményt. Már a beszélgetés elején hangsúlyozta, hogy a "jobboldali közösséget" sokként érte a kimenetel: "az eredmény letaglózó volt", és bár rengetegen dolgoztak a kampányban, "sajnálatos, hogy ennek nem lett meg az eredménye".

Értékelése szerint a vereség több tényező együttes hatásából állt össze. Az egyik legfontosabb oknak a gazdasági helyzetet nevezte: a háború, az energiaválság és az infláció nyomán a társadalom többsége pesszimistává vált.

– A társadalomnak nagyjából a 40 százaléka volt optimista, és 60 százalék az, aki nem – fogalmazott. A kormány stratégiája erre az volt, hogy stabilitást és biztonságot kínáljon, azonban az ellenfél egyszerűbb üzenete végül erősebbnek bizonyult: "az ellenfél ajánlata egyszerű volt, hogy változás következik, és az jobb lesz", amit "a választópolgárok többsége jobbnak tartott".

Orbán Balázs beszélt arról is, hogy szerintük külső tényezők is befolyásolták a kampányt. Úgy vélte, "olyan dolgok történtek a kampányban, amelyek korábban nem", és példaként említette a "fenyegetéseket" és "pénzügyi zsarolást". Emellett a közösségi média szerepét is kiemelte, ahol szerinte "egyenlőtlen küzdelem" zajlott.

A vereség egyik kulcsa szerinte az volt, hogy az ellenzék egységes tömbbé tudott összeállni. Míg a Fidesz nagyjából a megszokott, 2,3 milliós szavazótáborát hozta, addig "3,1 millió ember egységesen szavazott egy másik alternatívára". Külön hangsúlyozta: "akik 2022-ben minket támogattak, azok közül is sokan átmentek a másik oldalra", és ez döntő tényező volt.

A kampány kritikáira reagálva azt mondta, nem gondolja, hogy az üzenetek ne jutottak volna el a választókhoz. Úgy véli, hogy "nem lehet azt mondani, hogy az üzenetünk ne jutott volna el az emberekhez". Szerinte inkább arról van szó, hogy a választók végül "a másik, kontúrtalanabb ajánlatot" választották, amely inkább reményre épült.

Az új politikai helyzetről szólva hangsúlyozta, hogy a győztesek teljes felhatalmazást kaptak.

Innentől kezdve teljes egészében őket terheli a kormányzati felelősség – jelentette ki a Fidesz kampányfőnöke.

Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy ha szerinte jogsértő lépések történnének, akkor a Fidesz ellenzékből is fellép. Orbán Balázs közölte, hogy "mindenkit meg fogunk védeni", ha "joggal való visszaélések" történnek.

A jövőt illetően egyértelműen megújulást sürgetett. "Teljes megújulásra van szükség" – mondta, hozzátéve, hogy

ebben a formában ennek vége van, egy mozgalommá kell válni a Fidesznek.

Elképzelése szerint a pártnak vissza kell találnia egy energikusabb, közösségibb működéshez, miközben továbbra is egy "nemzeti, szuverenista" alternatívát kínál.

Zárásként azt hangsúlyozta, hogy a jobboldali szavazók alapvető attitűdje nem változott: "a szavazóink nem változtak meg", továbbra is igény van egy olyan politikai erőre, amely "Magyarország békéjét és biztonságát" tartja elsődlegesnek.

(Index nyomán)