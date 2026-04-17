2026. április 17. 22:10

Nyílt Sisak: a Mi Hazánkhoz vándorolhatnak a Fidesz szavazói?

A Nyílt Sisak legújabb adásában Gulyás Anita vendégei Kessel Krisztina, a Nyugati Fény főszerkesztője; Schiffer András ügyvéd; Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője; valamint Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője voltak.

Az adás első felében a résztvevők az április 12-i országgyűlési választás eredményeit és az eredmény okát elemezték. A Tisza Párt kétharmados győzelme új korszakot nyitott a magyar politikában, amelynek első lépései már most komoly vitákat generáltak.

A beszélgetés során szóba került Magyar Péter több bejelentése is, köztük az, hogy még hivatalba lépése előtt több állami intézmény vezetőjét, valamint Sulyok Tamás köztársasági elnököt is felszólította a lemondásra. A vendégek ezt a vezetői attitűdöt is elemezték.

A vita egyik legélesebb pontja a Mi Hazánk Mozgalom politikai mozgástere volt. Komoly nézetkülönbség alakult ki abban a kérdésben, hogy mekkora választói bázist képes elérni a párt, illetve létezik-e egy úgynevezett „üvegplafon” a számukra. Ebben a kérdésben Schiffer András és Horváth Tamás keményen ütköztette álláspontját.

Heves vita bontakozott ki az LMBTQ-propaganda témájában is, amelyben Kessel Krisztina és Horváth Tamás képviseltek markánsan eltérő véleményt.

Az adás utolsó felében a Meta kampány alatti korlátozásai, valamint a Mi Hazánk óvása került szóba. Az esélyegyenlőség javításáról folyt – a már lecsendesedett hangvételű, és e témában konszenzusra jutó vendégeink között – a véleménycsere.