Háború :: 2026. április 21. 13:04 ::

Irán egyelőre nem küldött delegációt az iszlámábádi béketárgyalásra

Irán egyelőre nem küldött képviselőket az Egyesült Államokkal folytatandó iszlámábádi tárgyalásokra - jelezte kedden az iráni állami média.

Az állami rádió keddi jelentése szerint a második tárgyalási fordulóra készülő iráni szakértők és a fő delegáció nem utazott el a pakisztáni fővárosba.

Mohammed Bákir Kalibaf, Irán főtárgyalója és parlamenti elnöke kedden azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy megadásra akarják kényszeríteni Iránt. Irán ennek az ellenkezőjére készül, nem fog fenyegetések árnyékában tárgyalni, hanem "új lapokat fog felmutatni a csatatéren" - írta a parlamenti elnök az X-en közzétett bejegyzésében.

A tárgyalások legfőbb kérdése továbbra is a Hormuzi-szoros amerikai blokádja. Donald Trump amerikai elnök a tárgyalásokat megelőző napokban ellentmondásos jelzéseket küldött az iráni konfliktus jövőjével kapcsolatban, és kijelentette, hogy nem siet a konfliktus lezárásával, és a megállapodás megkötéséig fenntartja a blokádot. A közvetítő Pakisztán szerint azonban Teherán a blokád feloldásához köti a tárgyalásokon való részvételét.

Az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti kéthetes tűzszünet szerdán jár le. Trump a JD Vance amerikai alelnök vezette amerikai delegáció iszlámábádi útját nem kötötte az iráni képviselet részvételéhez, de a Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozva hétfőn azt mondta: kevés esélyt lát arra, hogy megállapodás nélkül meghosszabbítanák a tűzszünetet.

(MTI)