Háború :: 2026. június 5. 19:37 ::

Putyin egyelőre "nem látja értelmét" annak, hogy Zelenszkijjel találkozzon

Elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai hivatali partnerének, Volodimir Zelenszkijnek azt kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására.

"Egyelőre nem látom értelmét" - mondta az orosz államfő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén.

Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levének nevezte. Azt tanácsolta a hivatalban eltöltött idejének hosszára utalgató ukrajnai hivatali partnerének, hogy ne féljen, és vegyen részt a választásokon az alkotmány keretei között. Megjegyezte, hogy aki ezeket túllépve tartja magánál a hatalmat, az bitorló.

"Ez annak a módja, hogy megteremtsék a személyes találkozók és tárgyalások feltételeit, vagy éppenséggel egy olyan helyzetet hoznak létre, amelyben valójában egyáltalán nem lehet személyes találkozókat szervezni? Szerintem az utóbbi" - nyilatkozott.

Elmondta, hogy Zelenszkij először egy Kijevben tárgyaló orosz üzletember közvetítésével kért találkozót tőle, de másnap ukrán drónok 21 tizenévest öltek meg a sztarobilszki pedagógiai középiskolában.

Megjegyezte, hogy adott esetben "nem a levél szerzőihez, nem az episztola műfajának kedvelőihez kell fordulni, hanem az orosz katonákhoz a harci érintkezés vonalán".

"És most, hozzájuk fordulva, azt szeretném mondani: katona és tengerész bajtársak, altisztek és kadétok, tiszt, tengernagy és tábornok bajtársak, az egész ország rátok figyel, az egész ország büszke rátok és bízik bennetek" - mondta Putyin.

"Dolgozzatok, fivéreim!" - tette hozzá.

Az orosz védelmi minisztérium honlapján válaszul kevéssel később megjelent a "Dolgozunk!" bejegyzés.

A "Rabotajtye bratyja!" (Dolgozzatok, fivéreim!) felszólítás Magomed Nurbagandov dagesztáni rendőrtől ered, és egy évtizede szárnyas igévé vált az orosz fegyveres testületeknél. Nurbagandovot 2016 nyarán iszlamista szélsőségesek ejtették foglyul, és azt követelték tőle, hogy videofelvételen szólítsa fel bajtársait, hogy lépjenek ki a testületből, ő azonban ezt megtagadta, és az idézett mondattal fordult hozzájuk. Posztumusz kitüntették az Oroszország Hőse címmel.

(MTI nyomán)