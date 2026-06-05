Háború, Külföld :: 2026. június 5. 22:45 ::

Kínzás és háborús bűncselekmények gyanújával indítottak nyomozást Franciaországban a kalózkodó zsidó hatóságok tettei miatt

Kínzás és háborús bűncselekmények gyanúja miatt eljárást indított a francia igazságszolgáltatás - a külügyminisztérium feljelentése nyomán - az izraeli kormány által a "gázai flottilla" aktivistáival szemben alkalmazott bánásmód miatt.

Jean-Noël Barrot külügyminiszter május végén jelentette be, hogy feljelentést tesz a flottilla francia tagjainak izraeli ideiglenes őrizetük alatt elszenvedett rossz bánásmódja miatt. Elmondta, hogy a panaszt a törökországi főkonzultól kért jelentésre alapozta, amely "szexuális erőszakról, hidegnek való kitettségről, verésről és francia állampolgárok ellen elkövetett többszöri megaláztatásokról" számolt be.

A francia terrorizmusellenes ügyészség pénteken azt közölte az AFP francia hírügynökséggel, hogy a feljelentés nyomán "előzetes eljárást indított az 1984. december 10-i New York-i egyezmény értelmében kínzás és háborús bűncselekmények miatt".

A nyomozást az emberiesség elleni bűncselekményekkel foglalkozó francia hivatal folytatja le.

Mintegy ötven hajó indult el május 14-én Törökországból, hogy ismét megpróbálja megtörni a Gázai övezet izraeli blokádját. Az izraeli hatóságok május 18-án Ciprus közelében, nemzetközi vizeken megállították a hajókat, és bejelentették, hogy előállítottak 430 aktivistát, köztük 37 franciát, és Izraelbe szállították őket, ahol az izraeli jogvédő szervezet, az Adalah szerint a déli Kciot börtönben tartották őket fogva. Három nappal később valamennyiüket kitoloncolták.

A fogva tartás idején Itamár Bengvír izraeli belbiztonsági miniszter közzétett egy videót, amelyben megalázó helyzetben ábrázolja és kigúnyolja a Global Sumud Flottilla aktivistáit. A felvételen Bengvír izraeli zászlót lobogtat előttük, és azt kiabálja nekik, hogy Isten hozott Izraelben, mi vagyunk itt az urak, majd azt közli velük, hogy Izrael népe él, és azt mondja a biztonságiaknak, hogy ne hassa meg őket a foglyok kiabálása. A képsorokon az elfogott palesztinpárti aktivisták hátratett, megkötözött kézzel térdepelnek, miközben az izraeli himnuszt játsszák nekik.

Több aktivista bírálta, hogy fogva tartásuk alatt "erőszakcselekményeket, fogdosást és megalázást" szenvedtek el az izraeli katonáktól.

Bengvír tettét az izraeli kormányon belül is bírálták. Benjámin Netanjahu miniszterelnök is bírálta a bánásmódot, amely "nem felel meg az izraeli értékeknek és normáknak".

A videó közzététele után Franciaország kitiltotta területéről Itamár Bengvírt, és a francia külügyminiszter azt is kérte, hogy "az Európai Unió is alkalmazzon szankciókat" ellene.

(MTI)