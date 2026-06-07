Háború, Külföld :: 2026. június 7. 23:48 ::

Brit-ukrán-német-francia-csúcstalálkozó kezdődött Londonban

Brit-ukrán-német-francia-csúcstalálkozó kezdődött vasárnap este Londonban.

A Downing Streeten rendezett tanácskozáson a közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3-csoportként fellépő három európai hatalom vezetői - vagyis a vendéglátó Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár -, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vesz részt.

A találkozó kezdete előtt Zelenszkij a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjúban - hivatalos ukrán részről most először - megerősítette, hogy Roman Abramovics orosz milliárdos üzletember az utóbbi napokban üzeneteket közvetített közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Az ukrán elnök elmondta: Abramovics - az angol első osztályban, a Premier League-ben játszó Chelsea futballklub volt tulajdonosa, aki ellen a nyugati hatalmak jelentős pénzügyi szankciókat tartanak érvényben Putyinhoz fűződő kapcsolatai miatt - Kijevbe utazott, üzenetet adott át neki az orosz elnöktől, és felajánlotta, hogy a válaszüzenetet személyesen átadja Putyinnak.

Zelenszkij szerint Abramovics azt próbálta kipuhatolni, hogy Ukrajna mire lenne hajlandó a béketárgyalások érdekében.

Az ukrán elnök elmondta: az orosz elnöknek szánt fő üzeneteként egyértelművé tette az orosz üzletemberrel tartott kijevi találkozón, hogy a béke ára nem lehet a Donyec-medence átadása Oroszországnak, Ukrajna "nem adja meg ezt a győzelmet" Putyinnak.

Zelenszkij a vasárnapi Sky News-interjúban ugyanakkor kijelentette: a tűzszünet érdekében hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak "befagyasztására", mivel ez a fegyvernyugvás elérésének leggyorsabb módja.

Hozzátette azonban, hogy olyan békét kell elérni, amely biztosítja, hogy a háború nem kezdődik újra.

Az ukrán elnök szerint nehéz kiigazodni az orosz szándékokon, mivel számos jele van annak, hogy ők is véget akarnak vetni a háborúnak, majd Putyin részéről olyan jelzések érkeznek, hogy ő folytatni akarja a konfliktust.

A vasárnapi londoni csúcstalálkozó napiendjén szereplő problémák között említette, hogy Ukrajnában komoly hiány van ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas rakétarendszerekből. Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy az iráni háború miatt ezek a védelmi eszközök "nagyon lassan érkeznek" az Egyesült Államokból.

Az ukrán államfő az iráni konfliktusra utalva kijelentette: a különböző háborúk között nem szabad fontossági sorrendet felállítani, mindegyiknek minél gyorsabban véget kell vetni.

(MTI)