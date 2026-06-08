Háború :: 2026. június 8. 16:02 ::

Főparancsnokuk szerint idén már több mint 600 négyzetkilométer területet vettek vissza az ukrán erők

Az év eleje óta az ukrán erők több mint 600 négyzetkilométer ukrán területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól - közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka hétfőn a Facebookon.

A tábornok szavai szerint a fronton kialakult helyzet továbbra is nehéz és gyorsan változó. "Az orosz erők nem hagynak fel az előrenyomulási kísérletekkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt. A leghevesebb harcok jelenleg Donyeck megyében, Pokrovszknál és Olekszandrivkánál, valamint a Zaporizzsja megyei Huljajpole irányában zajlanak" - közölte.

A főparancsnok hangsúlyozta, hogy az ukrán erők továbbra is megőrzik a kezdeményezést egyes frontszakaszokon. "A májusi aktív műveletek eredményeként a felszabadított és elvesztett területek aránya csaknem 100 négyzetkilométerrel Ukrajna javára alakult" - emelte ki.

Szirszkij adatai szerint az ukrán csapatok a hónap folyamán több ezer eredményes csapást mértek orosz katonai létesítményekre. "A pilóta nélküli rendszerek egységei több mint 88 ezer célpontot találtak el, és a drónerők parancsnoksága szerint több mint 30 500 orosz katonát tettek harcképtelenné" - fejtette ki a főparancsnok.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) sajtószolgálata arról számolt be a Telegramon, hogy az éjjel csapást mértek két jelentősebb olajvezeték csomópontjára Oroszország Volgográdi területén, egy radarállomásra a Krasznodari területen, valamint egy olajtároló bázisra a megszállt Krím félszigeten.

Az SZSZO közlése szerint nagy hatótávolságú dróntámadásuk következtében tűz ütött ki a Krasznij Jar elnevezésű olajvezeték-csomóponton a Volgográdi területen. A létesítmény, amely több mint 500 kilométerre északkeletre található Ukrajna határától, az orosz állami tulajdonú Transznyefty vállalat tulajdonában van - fűzték hozzá.

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter miniszter arról tájékoztatott, hogy ukrán szakemberek olyan technológiát fejlesztettek ki, amely a Sahíd csapásmérő drónok elfogásának teljes folyamatából 95 százalékot automatizál a drón indításától egészen a cél megsemmisítéséig. Jelenleg az új generációs elfogó drónok tömeges gyártásának és alkalmazásának bővítése zajlik - tette hozzá a miniszter.

Az északkeleti Szumi megye ügyészi hivatala közölte, hogy a régióban lévő Hluhiv városában az orosz katonák egy drónnal megtámadtak egy személygépkocsit, aminek következtében négy ember megsérült.

(MTI)