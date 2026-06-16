Háború :: 2026. június 16. 07:12 ::

Zelenszkij Amerikában "csalná csapdába" Putyint

Volodimir Zelenszkij személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Egyesült Államokban. Az X-en közzétett videóüzenetében az ukrajnai vezető arról tett említést, hogy ezt a javaslatot Donald Trump amerikai elnökkel folytatott vasárnapi telefonbeszélgetésében vetette fel. "Tegnap megbeszéltük Trump elnökkel, hogy lehetséges volna megszervezni egy ilyen találkozót az Egyesült Államokban" - mondta.

Egy ilyen találkozó szerinte "olyan formátumban" lenne megvalósítható, ami "Putyin számára jelentősen nehezebbé tenné annak lemondását", vagyis ha Trump vetné fel ezt a javaslatot. "Meglátjuk, mi sül ki ebből" - fűzte hozzá Zelenszkij.

Az ukrajnai elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. A Kreml számára csakis egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit a kijevi vezetés elutasít.

Zelenszkij a nap folyamán már beszámolt arról, hogy találkozót javasolt az orosz elnöknek a franciaországi Évianban a világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) csúcstalálkozóján, de elutasító választ kapott Moszkvából.

Putyin június elején adott egyik nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy addig nincs értelme találkozni Zelenszkijjel, amíg nincs békemegállapodás.

Az ukrajnai vezető a moldovai fővárosban, Chisinauban tett megállóján üdvözölte, hogy az Európai Unió és Ukrajna, illetve Moldova megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját. Szerinte ez világos jelzés, hogy "nem lehet megállítani Európa fejlődését". Zelenszkij szerint a csatlakozási tárgyalások felgyorsítása az európaiak megfelelő válasza az ukrajnai háborúra. "Erre a politikai döntésre van szüksége Európának" - emelte ki.

(MTI nyomán)