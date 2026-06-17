Háború :: 2026. június 17. 20:27 ::

A Hezbollah vezetője elutasította a leszerelést, kölcsönös biztonságot sürget Izraellel

A Hezbollah vezetője szerdán kijelentette, hogy a szervezet elutasít minden leszereléshez kapcsolódó javaslatot, és hangsúlyozta: az Izraellel folytatott tárgyalásoknak a kölcsönös biztonságra és Libanon szuverenitásának a helyreállítására kell összpontosítaniuk.

Naím Kászim, a Hezbollah főtitkára elődje, Haszan Naszrallah mauzóleumánál tartott megemlékezésen azzal vádolta Izraelt, hogy terjeszkedő politikát folytat, és a Hezbollah katonai, politikai, társadalmi és közéleti jelenlétének felszámolására törekszik Libanonban. Az al-Manar helyi televízió beszámolója szerint Kászim úgy fogalmazott: a Hezbollah az Izraellel vívott konfliktust egzisztenciális küzdelemként értelmezi, amelyben a szervezet Libanon jövőjét, területét és lakosságát védi.

Kászim egyúttal felszólította a libanoni hatóságokat, hogy tartsák fenn az Izraellel folytatott tárgyalásokon képviselt alapvető követeléseiket. Ezek közé sorolta az izraeli támadások megszüntetését, Izrael teljes kivonulását a libanoni területekről, a foglyok szabadon bocsátását, az elűzött lakosok visszatérését, és az újjáépítés megkezdését. Hangsúlyozta továbbá, hogy Libanon belügyeit érintő kérdések nem képezhetik a tárgyalások részét, és azokat kizárólag belső politikai keretek között kell rendezni.

A politikus a 2024. november 27-én megkötött tűzszünet végrehajtását is sürgette, kiemelve, hogy az megteremti az alapot az ellenségeskedések lezárásához és a libanoni hadsereg Litáni folyótól délre történő telepítéséhez a megállapodásoknak megfelelően.

Libanon és Izrael képviselői a jövő héten ülnek újra tárgyalóasztalhoz Washingtonban.

(MTI)