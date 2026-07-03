Háború, Külföld :: 2026. július 3. 14:34 ::

Robbantásos ukrán "szankció": férfinak öltözött nő követett el merényletet Monacóban

Férfinak maszkírozott ukrán nő lehet az elkövetője a monacói, Vadim Jermolajev tehetős ukrán üzletember lakásánál elkövetett robbantásos merényletnek - jelentette be a városállam helyettes főügyésze pénteken, hozzátéve, hogy a gyanúsított vélhetően nem egyedül cselekedett.

Morgan Raymond elmondta, hogy a 39 éves, Anasztaszija Berezovszka néven azonosított nő egy Németországban élő ukrán állampolgár. Hozzátette azt is, hogy tekintettel a robbanószerkezet bonyolultságára a rendőrség esetleges tettestársak után is nyomoz, valamint keresik a feltételezett megrendelőket.



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Jermolajev lakása előtt hétfő este lépett működésbe egy csomagba rejtett pokolgép, a robbanásban az oligarcha, a felesége, valamint a fiuk is megsebesült. Az 58 éves Jermolajev Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, 2021 óta pedig Monaco lakosa. Ukrajna 2023 decemberében szankciókkal sújtotta az Oroszország által megszállt félszigeten folytatott üzleti tevékenysége miatt.

Monaco hatóságai emberölési kísérlet, robbanószerkezet közterületen történő, bűncselekmény céljából való elhelyezése, valamint bűnszövetség miatt adtak ki körözést a nő ellen az Interpolon keresztül. A gyanú szerint a robbanás estéjén egy padon várakozott, majd egy bevásárlótáskából elővett robbanószerkezetet helyezett el a célba vett épület bejáratánál. A szerkezetet 20 óra 58 perckor távirányítóval hozta működésbe, amikor a három áldozat - akik egy éttermi vacsoráról gyalog tértek haza - megérkezett a bejárathoz.

A térfigyelő kamerák felvételein először közepes termetű férfiként azonosították, akinek fejét fekete halászsapka takarta, majd alaposabb elemzés révén jutottak a hatóságok arra a következtetése, hogy inkább egy nő látható a felvételeken. Emellett egy olyan személy vallomása is segítette a nyomozást, aki kapcsolatba került a gyanúsítottal, így a keresés egy olyan nőre összpontosult, aki a robbanást megelőző napokban több felderítő útvonalat is bejárt, és férfinak álcázta magát.



La suspecte, une femme ukrainienne, a été identifiée comme "Anastasiia Berezovska", 39 ans, recherchée dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat à la bombe d'un homme d'affaires ukrainien.

Elle "n'a pas agi… 🇲🇨 ATTENTAT DE MONACO : Interpol émet une notice rouge.La suspecte, une femme ukrainienne, a été identifiée comme "Anastasiia Berezovska", 39 ans, recherchée dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat à la bombe d'un homme d'affaires ukrainien.Elle "n'a pas agi… pic.twitter.com/uZVLokbZJ1 July 3, 2026

A gyanúsított középhosszú barna hajú nő. Az Interpol által közzétett két fényképen csíkos, rövid ujjú inget visel, amely láthatóvá teszi jobb felkarján lévő tetoválását, amely a körözés szerint feltehetően egy kígyót ábrázol. Az Interpol közlése szerint németül beszél.

A merénylet elkövetése után autón Franciaországba, majd onnan Olaszországon és Svájcon keresztül Németországba menekült. Egy monacói igazságügyi forrás szerint a gyanúsítottat Frankfurtban látták, ottani lakását átkutatták a német rendőrök, de őt nem találták otthon.

A monacói és a francia rendőrség a hercegség közterületi és magánkameráinak számos felvétele alapján pontosan rekonstruálta a nő menekülési útvonalát. Franciaországban felvette a Németországban bérelt és Beausoleil-ben, a monacói határ közelében leparkolt autót. A német rendszámú járművel Olaszország felé indult, feltehetően Menton térségében lépte át a határt.

A gyanúsítottat a városi térfigyelő kamerák fokozott elemzése révén azonosították nőként.

Jermolajev fiát a nizzai Lenval Gyermekkórházba szállították súlyos, de nem életveszélyes állapotban, míg a két életveszélyesen megsérült felnőttet a nizzai egyetemi kórházba vitték. Szerdára a férfi állapota már nem volt életveszélyes, a nőé azonban továbbra sem stabilizálódott. A monacói főügyészség szerint a célba vett üzletember ellen Monacóban nem folyt eljárás, és a helyi hatóságok tudomása szerint külföldön sem körözték.

(MTI)