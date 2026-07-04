Sport :: 2026. július 4. 14:38 ::

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség ragaszkodik az oroszellenes szankciókhoz

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics/WA) fenntartotta az orosz és fehérorosz sportolók eltiltását a szervezet égisze alatt zajló versenyektől.

A döntést a WA Tanácsa videokonferencia útján megtartott ülésén hozta meg.

"A kérdéssel foglalkozó munkacsoport érdemi és módszeres elemzést végzett az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben kivetett szankciókról, a Tanács több lehetőséget is megvizsgált, végül azonban úgy határozott, hogy a kezdeti döntést továbbra is érvényben tartja" – idézte a TASZSZ orosz hírügynökség Sebastian Coe-t, a WA első emberét.

A sportági világszövetség 2022 márciusában, nem sokkal az ukrajnai háború kirobbanását követően tette le voksát amellett, hogy nem engedélyezi az orosz és fehérorosz atléták részvételét a versenyein. 2023 márciusában a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azt javasolta, hogy a nemzetközi szövetségek adjanak semleges státuszt a két ország sportolóinak, 2025 decemberében pedig azt, hogy oldják fel az ifjúsági korú versenyzőkre vonatkozó összes korlátozást, a World Athletics azonban nem fogadta meg az enyhítésre irányuló ajánlásokat, ahogyan ezúttal is a szankciók fenntartása mellett döntött.

(MTI)