Külföld :: 2026. július 4. 13:19 ::

Hat kútfúró munkás halt meg Jemenben

Hat kútfúró munkás életét vesztette, három pedig megsérült a jemeni Ibb tartományban egy áramfejlesztő füstjétől, amikor egy 30 méter mély kút további mélyítésén dolgoztak.

Egy helyi törzsi vezető elmondta a sajtónak, hogy a tragédiát az aggregátornak a mély gödörben összesűrűsödött, mérgező füstje okozta. A füstmérgezést szenvedett sérülteket kórházba szállították.

Jemenben vidéki helyeken gyakoriak a hasonló esetek, mert modern berendezések hiányában elöregedett generátorokat és kezdetleges módszereket használnak kútfúrásra, hogy ivó- és öntözővízhez jussanak a talajban.

Az Arab-félszigeten fekvő sivatagos országban az évek óta tartó polgárháborús helyzet miatt leromlott az infrastruktúra és a közüzemi szolgáltatások színvonala, arra kényszerítve sok helyi közösséget, hogy elavult gépekkel és veszélyes módszerekkel próbáljon talajvízhez jutni.

(MTI)