Több ezer komcsi vonult utcára szombaton Erfurtban, hogy tiltakozzon a hozzájuk képest szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) ellen, és utakat zárjon le, újságírókat verjen és kukákat borogasson a párt éves kongresszusa előtt; a közelgő tartományi választásokon ugyanis az AfD először kerülhet hatalomra egy német szövetségi tartományban.
A szakszervezetek, "civil" szervezetek és szélsőbaloldali pártok hasznos idiótái akkor gyűltek össze, amikor a rendőrség - az ország különböző részeiből érkezett erősítéssel - jelentős erőket vezényelt az AfD kétnapos kongresszusának biztosítására.
Grosse mobilisation antifasciste à Erfurt, en Allemagne, contre le congrès de l’AFD— Marcel (@realmarcel1) July 4, 2026
🎥@PerspektiveOn pic.twitter.com/u8l5Rr4LqC
A rohamfelszerelésben szolgálatot teljesítő rendőrök felügyelete mellett a tüntetők ülőblokádokkal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat.
امروز نشست حزب AfD در Erfurt برگزار میشه.— Ramin (@Ramiiiiiiin2828) July 4, 2026
گروه Antifa و دیگر گروههای چپ افراطی و محیط زیستی اقدام به بستن خیابانها و ریلهای قطار منتهی به نشست کردند ولی غافل از اینکه اعضای AfD ساعت ۵ صبح وقتی اینها خواب بودند با اسکورت پلیس وارد شهر شدند!
وقتی بزرگترین حزب آلمان برای برگزاری pic.twitter.com/Uk44XvGxEN
A kukaborogató csőcselék a városban rátámadt az Apollo News nevű konzervatív hírportál munkatársaira, ezután rendőri beavatkozással kellett csitítani a Lenin-fiúk hevületét.
🔴 Drei Reporter von Apollo News wurden in Erfurt aus einer Antifa-Demo heraus gejagt und zusammengeschlagen.— Max Mannhart (@maxmannhart) July 4, 2026
Als sie die Demonstration filmten wurden sie von ca. einem Dutzend Personen verfolgt und zu Boden geschlagen, als sie am Boden lagen wurde immer wieder nachgetreten… pic.twitter.com/yICrfMvtXo
Jetzt erster Schlagstock-Einsatz durch BFE in #Erfurt, #Polizei stoppt vermummte Linksextremisten in der Innenstadt, sie warfen Pyro und Mülltonnen um. #EF0407 #AfD #Bundesparteitag pic.twitter.com/AE6Y8SWfF9— Frank Schneider (@chefreporterNRW) July 4, 2026
Brutale Jagdszenen und #Gewalt in #Erfurt: #Linksextreme attackieren Journalisten, die sie für #Rechte halten, schlagen auf sie ein, treten am Boden auf den Kopf ein. #Polizei drängt Gewalttäter danach massiv mit Schlagstock und Pfefferspray zurück! #EF0407 #AfD— Frank Schneider (@chefreporterNRW) July 4, 2026
Fotos: Jan Ohmen pic.twitter.com/LKt7vAayVv
A rendőrség becslése szerint mintegy 15 ezer felforgató vett részt a keletnémet városban és környékén tartott demonstrációkon.
"Világossá akarjuk tenni: egyszerűen nem fogadjuk el, hogy a fasizmus ismét teret nyer Németországban" - mondta Georg Becker, az Ellenállás nevű, AfD-ellenes ernyőszervezet szóvivője.
Der chronologische Zusammenschnitt aller Videos des brutalen Antifa-Angriffs auf die drei Apollo Reporter.— Benedikt Brechtken (@ben_brechtken) July 4, 2026
Was dieser Hass-Mob mit Demokratie zu tun hat, diese Frage sollten SPD und Grüne mal beantworten müssen... pic.twitter.com/Tg6MSQSfT7
A kongresszust, amelyen várhatóan újraválasztják a társelnököket, Alice Weidelt és Tino Chrupallát, a keletnémet Szász-Anhalt és Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományok választásai előtt rendezik. Az AfD abban bízik, hogy a tartományi választásokon olyan eredményeket érnek el, amelyek megnyitják számukra az utat az országos szintű siker előtt.
A több mint egy évtizede alapított AfD a nacionalista retorika, a szigorúbb bevándorlási politika követelése és az egymást követő kormányokkal, valamint az évek óta tartó gazdasági stagnálással elégedetlen választók megszólítása révén a közvélemény-kutatások szerint egyértelmű előnyre tett szert Friedrich Merz kancellár konzervatív pártszövetségével szemben.
Az AfD ellenzői azzal vádolják a pártot, hogy olyan rasszista politikát és szemléletet képvisel, amely összeegyeztethetetlen Németország demokratikus értékeivel, és veszélyt jelent az ország alkotmányos rendjére. A hagyományos pártok kizárták az együttműködést az AfD-vel, hogy elszigeteljék azt és megakadályozzák kormányzati pozícióba kerülését.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint az AfD támogatottsága eléri a 29 százalékot, míg Merz CDU/CSU pártszövetsége körülbelül 22 százalékon áll. A párt az év elején Nyugat-Németország két tartományi választásán is jelentős előretörést ért el.
Szász-Anhaltban, ahol a legutóbbi felmérés az AfD-t 41, a kereszténydemokratákat pedig 23 százalékon mérte, a párt egyértelmű győzelemre törekszik. Emellett arra is esélyt lát, hogy Mecklenburg-Elő-Pomerániában is a legnagyobb párttá váljon.
(MTI nyomán)