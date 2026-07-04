Külföld :: 2026. július 4. 14:25 ::

Kukaborogató komcsikat kellett fegyelmezni Erfurtban

Több ezer komcsi vonult utcára szombaton Erfurtban, hogy tiltakozzon a hozzájuk képest szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) ellen, és utakat zárjon le, újságírókat verjen és kukákat borogasson a párt éves kongresszusa előtt; a közelgő tartományi választásokon ugyanis az AfD először kerülhet hatalomra egy német szövetségi tartományban.



Fasizmus ellen harcoló népi demokraták konzervatívverés közben (kép: Twitter)

A szakszervezetek, "civil" szervezetek és szélsőbaloldali pártok hasznos idiótái akkor gyűltek össze, amikor a rendőrség - az ország különböző részeiből érkezett erősítéssel - jelentős erőket vezényelt az AfD kétnapos kongresszusának biztosítására.



🎥@PerspektiveOn pic.twitter.com/u8l5Rr4LqC Grosse mobilisation antifasciste à Erfurt, en Allemagne, contre le congrès de l’AFD July 4, 2026



A rohamfelszerelésben szolgálatot teljesítő rendőrök felügyelete mellett a tüntetők ülőblokádokkal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat.



گروه Antifa و دیگر گروههای چپ افراطی و محیط زیستی اقدام به بستن خیابانها و ریلهای قطار منتهی به نشست کردند ولی غافل از اینکه اعضای AfD ساعت ۵ صبح وقتی اینها خواب بودند با اسکورت پلیس وارد شهر شدند!

وقتی بزرگترین حزب آلمان برای برگزاری امروز نشست حزب AfD در Erfurt برگزار میشه.گروه Antifa و دیگر گروههای چپ افراطی و محیط زیستی اقدام به بستن خیابانها و ریلهای قطار منتهی به نشست کردند ولی غافل از اینکه اعضای AfD ساعت ۵ صبح وقتی اینها خواب بودند با اسکورت پلیس وارد شهر شدند!وقتی بزرگترین حزب آلمان برای برگزاری pic.twitter.com/Uk44XvGxEN July 4, 2026



A kukaborogató csőcselék a városban rátámadt az Apollo News nevű konzervatív hírportál munkatársaira, ezután rendőri beavatkozással kellett csitítani a Lenin-fiúk hevületét.





Als sie die Demonstration filmten wurden sie von ca. einem Dutzend Personen verfolgt und zu Boden geschlagen, als sie am Boden lagen wurde immer wieder nachgetreten… 🔴 Drei Reporter von Apollo News wurden in Erfurt aus einer Antifa-Demo heraus gejagt und zusammengeschlagen.Als sie die Demonstration filmten wurden sie von ca. einem Dutzend Personen verfolgt und zu Boden geschlagen, als sie am Boden lagen wurde immer wieder nachgetreten… pic.twitter.com/yICrfMvtXo July 4, 2026

A rendőrség becslése szerint mintegy 15 ezer felforgató vett részt a keletnémet városban és környékén tartott demonstrációkon.

"Világossá akarjuk tenni: egyszerűen nem fogadjuk el, hogy a fasizmus ismét teret nyer Németországban" - mondta Georg Becker, az Ellenállás nevű, AfD-ellenes ernyőszervezet szóvivője.





Was dieser Hass-Mob mit Demokratie zu tun hat, diese Frage sollten SPD und Grüne mal beantworten müssen... Der chronologische Zusammenschnitt aller Videos des brutalen Antifa-Angriffs auf die drei Apollo Reporter.Was dieser Hass-Mob mit Demokratie zu tun hat, diese Frage sollten SPD und Grüne mal beantworten müssen... pic.twitter.com/Tg6MSQSfT7 July 4, 2026

A kongresszust, amelyen várhatóan újraválasztják a társelnököket, Alice Weidelt és Tino Chrupallát, a keletnémet Szász-Anhalt és Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományok választásai előtt rendezik. Az AfD abban bízik, hogy a tartományi választásokon olyan eredményeket érnek el, amelyek megnyitják számukra az utat az országos szintű siker előtt.

A több mint egy évtizede alapított AfD a nacionalista retorika, a szigorúbb bevándorlási politika követelése és az egymást követő kormányokkal, valamint az évek óta tartó gazdasági stagnálással elégedetlen választók megszólítása révén a közvélemény-kutatások szerint egyértelmű előnyre tett szert Friedrich Merz kancellár konzervatív pártszövetségével szemben.

Az AfD ellenzői azzal vádolják a pártot, hogy olyan rasszista politikát és szemléletet képvisel, amely összeegyeztethetetlen Németország demokratikus értékeivel, és veszélyt jelent az ország alkotmányos rendjére. A hagyományos pártok kizárták az együttműködést az AfD-vel, hogy elszigeteljék azt és megakadályozzák kormányzati pozícióba kerülését.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint az AfD támogatottsága eléri a 29 százalékot, míg Merz CDU/CSU pártszövetsége körülbelül 22 százalékon áll. A párt az év elején Nyugat-Németország két tartományi választásán is jelentős előretörést ért el.

Szász-Anhaltban, ahol a legutóbbi felmérés az AfD-t 41, a kereszténydemokratákat pedig 23 százalékon mérte, a párt egyértelmű győzelemre törekszik. Emellett arra is esélyt lát, hogy Mecklenburg-Elő-Pomerániában is a legnagyobb párttá váljon.

(MTI nyomán)