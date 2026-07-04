Több ezer komcsi vonult utcára szombaton Erfurtban, hogy tiltakozzon a hozzájuk képest szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) ellen, és utakat zárjon le, újságírókat verjen és kukákat borogasson a párt éves kongresszusa előtt; a közelgő tartományi választásokon ugyanis az AfD először kerülhet hatalomra egy német szövetségi tartományban.
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Fasizmus ellen harcoló népi demokraták konzervatívverés közben (kép: Twitter)
A szakszervezetek, "civil" szervezetek és szélsőbaloldali pártok hasznos idiótái akkor gyűltek össze, amikor a rendőrség - az ország különböző részeiből érkezett erősítéssel - jelentős erőket vezényelt az AfD kétnapos kongresszusának biztosítására.
A rohamfelszerelésben szolgálatot teljesítő rendőrök felügyelete mellett a tüntetők ülőblokádokkal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat.
A kukaborogató csőcselék a városban rátámadt az Apollo News nevű konzervatív hírportál munkatársaira, ezután rendőri beavatkozással kellett csitítani a Lenin-fiúk hevületét.
 
 
A rendőrség becslése szerint mintegy 15 ezer felforgató vett részt a keletnémet városban és környékén tartott demonstrációkon.
"Világossá akarjuk tenni: egyszerűen nem fogadjuk el, hogy a fasizmus ismét teret nyer Németországban" - mondta Georg Becker, az Ellenállás nevű, AfD-ellenes ernyőszervezet szóvivője.
A kongresszust, amelyen várhatóan újraválasztják a társelnököket, Alice Weidelt és Tino Chrupallát, a keletnémet Szász-Anhalt és Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományok választásai előtt rendezik. Az AfD abban bízik, hogy a tartományi választásokon olyan eredményeket érnek el, amelyek megnyitják számukra az utat az országos szintű siker előtt.
A több mint egy évtizede alapított AfD a nacionalista retorika, a szigorúbb bevándorlási politika követelése és az egymást követő kormányokkal, valamint az évek óta tartó gazdasági stagnálással elégedetlen választók megszólítása révén a közvélemény-kutatások szerint egyértelmű előnyre tett szert Friedrich Merz kancellár konzervatív pártszövetségével szemben.
Az AfD ellenzői azzal vádolják a pártot, hogy olyan rasszista politikát és szemléletet képvisel, amely összeegyeztethetetlen Németország demokratikus értékeivel, és veszélyt jelent az ország alkotmányos rendjére. A hagyományos pártok kizárták az együttműködést az AfD-vel, hogy elszigeteljék azt és megakadályozzák kormányzati pozícióba kerülését.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint az AfD támogatottsága eléri a 29 százalékot, míg Merz CDU/CSU pártszövetsége körülbelül 22 százalékon áll. A párt az év elején Nyugat-Németország két tartományi választásán is jelentős előretörést ért el.
Szász-Anhaltban, ahol a legutóbbi felmérés az AfD-t 41, a kereszténydemokratákat pedig 23 százalékon mérte, a párt egyértelmű győzelemre törekszik. Emellett arra is esélyt lát, hogy Mecklenburg-Elő-Pomerániában is a legnagyobb párttá váljon.
(MTI nyomán)