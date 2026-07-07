Elcsatolt részek :: 2026. július 7. 17:57 ::

Többéves börtönbüntetésre ítélték azokat a románokat, akik nepáli vendégmunkásra támadtak Kolozsváron

Többéves börtönbüntetésre ítélte a Kolozs Megyei Törvényszék azt a három férfit, akik tavaly augusztusban súlyosan bántalmaztak és kiraboltak egy nepáli állampolgárt Kolozsváron, az ítélet nem jogerős - írta keddi számában a Szabadság című erdélyi napilap.

A kolozsvári újság szerint a legsúlyosabb büntetést a jelenleg 19 éves fővádlottra rótták ki, akit minősített emberölési kísérlet és minősített rablás miatt kilenc év letöltendő szabadságvesztésre ítéltek. Egy másik, 21 éves vádlottra minősített rablásért két év és tíz hónap letöltendő börtönbüntetést szabtak, míg a harmadik, 25 éves elkövetőt két év és négy hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Az ítélet nem jogerős, tíz napon belül megfellebbezhető.

A lap emlékeztet, hogy a futárként dolgozó nepáli vendégmunkás elleni támadás 2025. augusztus 26-án éjszaka történt a kolozsvári Cantonului utca vasúti szakaszának közelében. A három támadó egy fadarabbal, ököllel és rúgásokkal ismételten bántalmazta áldozatát, és akkor sem hagyta abba az ütlegelést, amikor földre került. Ezután átkutatták a zsebeit, és elvettek tőle egy doboz cigarettát és egy öngyújtót.

Az igazságügyi orvosszakértői jelentés szerint a sértett rendkívül súlyos koponya- és agysérüléseket szenvedett, amelyek ismételt, tompa tárggyal mért ütések következtében keletkeztek, és közvetlen életveszélyt okoztak. Az áldozat 55-60 napos orvosi kezelésre szorult, a támadás nyomán maradandó látáskárosodást szenvedett, és a bal karja is megsérült, így munkaképtelenné vált.

A sértett a tárgyaláson azt vallotta, hogy három személy támadta meg, és közülük az egyik lényegesen nagyobb erővel bántalmazta.

A Clujust.ro portál által ismertetett alapfokú ítélet szerint a vádlottaknak 25 ezer euró nem vagyoni jellegű kártérítést kell fizetniük a sértettnek, továbbá kolozsvári kórházi kezelésének mintegy 2000 eurós költségeit is fedezniük kell.

Az említett napon, 2025. augusztus 26-án Bukarestben is ázsiai vendégmunkásra támadtak. A rasszista indíttatású bukaresti incidens videofelvételét Marian Godina, egy közösségi ügyekben gyakran állást foglaló, 650 ezer követővel rendelkező brassói rendőr tette közzé Facebook-oldalán.

Godina egy héttel korábban bejelentette, hogy idegengyűlölő és rasszista uszításért tett bűnvádi feljelentést Dan Tanasa parlamenti képviselő, a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szóvivője ellen, amiért a politikus a Facebookon arra biztatta követőit, hogy ne fogadják el az általuk megrendelt küldeményt, ha azt nem egy román futár hozza ki, "ne bátorítsák a képesítés nélküli ázsiai és afrikai vendégmunkások importját". A magyar közösségi jelképek nyilvános használata ellen is perek tucatjait indító AUR-szóvivő bevándorlóellenes megnyilvánulása ügyében az országos diszkriminációellenes tanács hivatalból indított eljárást.

(MTI nyomán)