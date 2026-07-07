Külföld :: 2026. július 7. 09:58 ::

Vizsgálat: nem hatékony a 16 év alattiak eltiltása a közösségi médiától Ausztráliában

Nem hatékony a 16 év alatti gyerekek közösségimédia-használatára Ausztráliában kivetett tilalom, mert az online platformok jellemzően már a felhasználók életkor-ellenőrzésének első lépéseinél kudarcot vallanak - derült ki egy kedden ismertetett vizsgálatból.



Illusztráció: Instagram

Ausztráliában tavaly decemberben lépett életbe az a törvény, amelyben elrendelték, hogy számos közösségi oldal, például az Instagram, a Snapchat és a YouTube tiltsa ki felhasználói közül a 16 év alattiakat. A jogszabály értelmében az oldalak működtetőinek biztosítaniuk kell az életkori korlátozás megvalósítását, és a kormány ajánlása szerint több különféle ellenőrző lépéssel kell megbizonyosodniuk a felhasználók életkoráról.

Szoftvertesztelők egy csapata a törvény hatályba lépése után próbaképpen létrehozott 50 fiókot 16 évesnek mondott felhasználók nevében. Azt tapasztalták, hogy egyetlen platform sem végzett ellenőrzést a megadott életkorra vonatkozóan.

Az új szabályok szerint a regisztrálóknak valamivel igazolni kell a bemondott életkorukat, de egyetlen esetben sem kértek tőlünk semmiféle bizonyítékot arra, hogy a megadott életkor tényleg megfelel-e a valóságnak - mondta el Andrew Hammond, a KJR szoftvertesztelő vállalat igazgatója. A teszthez a korlátozás által érintett különböző oldalakon létrehozott 50 fiók mindegyike jelenleg is aktív. Egyes profiloknál diákszámlákat hirdető banki reklámok jelentek meg, ami azt jelzi, hogy az adott platform regisztrálta a megadott életkort - tette hozzá.

A vizsgálat azt megerősítette, hogy egyik platform sem engedi a regisztrációt, ha 16 évnél fiatalabb életkort adnak meg.

A világon elsőként bevezetett korlátozás után kezdetben olyan hírek jelentek meg, hogy egy hónap alatt mintegy 4,7 millió, gyaníthatóan 16 év alatti felhasználó fiókját szüntették meg, de idővel egyre több jelentés érkezett arról, hogy a platformok nem teljesítik az előírásokat. Márciusban a kormány öt szolgálatót már perrel fenyegetett, júniusban pedig bejelentették, hogy kétszeresére emelik a maximálisan kiszabható pénzbírság összegét.

(MTI)