Anyaország :: 2026. július 7. 12:57 ::

Nincs itt semmi kettős mérce: Manfred Weber végtelenül demokratikusnak tartja, amit Magyar Péter az országgal művel

Magyar Péter egyértelmű felhatalmazást kapott a magyar emberektől demokratikus választáson arra, hogy megváltoztassa az országot, és pontosan ezt teszi - jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke kedden Strassburgban.

A német politikus sajtótájékoztatóján arra az újságírói kérdésre válaszolt, miszerint demokratikusnak tartja-e a magyar kormányfő által kezdeményezett alkotmánymódosítási terveket, amelyek szerint azonnal leváltanák a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróság elnökét, továbbá a miniszterelnöki tisztséget nyolc évben, az országgyűlési képviselői mandátumot pedig tizenkét évre korlátoznák.

Válaszában Weber mondta: Magyar Péter egyértelmű felhatalmazást kapott a magyar emberektől egy demokratikus választáson arra, hogy megváltoztassa az országot, és ezt a felhatalmazást hajtja végre.

Hozzátette: teljes mértékben támogatja a magyar miniszterelnököt, akit egy fontos európai ország erős és független vezetőjének nevezett.

"Magyarország büszke és fontos országa Európának, ezért teljes mértékben támogatom azt a törekvését, hogy megvalósítsa mindazt, amit a magyar állampolgároknak megígért" - fogalmazott az Európai Néppárt elnöke.

(MTI nyomán)