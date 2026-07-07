Anyaország :: 2026. július 7. 11:11 ::

13 éves lány a mogyoródi gázolás áldozata, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba

Villanyoszlopnak ütközött, amelyet kidöntött, és a baleset következtében egy gyalogost is elgázolt egy autó Mogyoródon, közölte a katasztrófavédelem hétfő este a honlapján. A tájékoztató szerint a baleset a Gödöllői úton, a Petőfi Sándor út és a József Attila utca közötti szakaszon történt.

A 24.hu információi szerint egy buszmegállóban négy kiskorú várakozott, amikor az autó nagy sebességgel becsapódott közéjük. A járműben ketten ültek.

Az Országos Mentőszolgálat a lap megkeresésére reagálva közölte:

egy 13 éves kislányt életveszélyes állapotban szállítottak bajtársaink helyszíni ellátás után kórházba. Két férfi könnyebben sérült, a mentők őket is kórházba szállították.

Az eset körülményeiről érdeklődtek a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, ahonnan azt írták, „július 6-án az esti órákban Mogyoródon egy 21 éves férfi sofőr az autójával eddig ismeretlen okból letért az útról, majd egy villanyoszlopnak ütközött, és elsodort egy ott tartózkodó fiatal lányt. A mentők a gyermeket súlyos sérülésekkel szállították kórházba, a jármű vezetője és utasa könnyebben sérült.”

Hozzátették, a Gödöllői Rendőrkapitányság az eset körülményeit közúti baleset okozása miatt büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja.