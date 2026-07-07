Anyaország :: 2026. július 7. 16:07 ::

Kapitány felmentette az MVM Zrt. vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét

A gazdasági és energetikai miniszter kedden felmentette Mátrai Károlyt, az MVM Zrt. vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét - közölte Kapitány István tárcavezető a közösségi oldalán kedden.

Az MVM Energetika Zrt. (MVM Zrt.) a magyar energiapiac meghatározó vállalatcsoportja, amely a villamosenergia- és földgázszektor szinte minden területén jelen van a termeléstől a hálózaton át a lakossági és vállalati kereskedelemig.

A 100 százalékban állami tulajdonban lévő MVM Csoport Magyarország 2., Közép-Európa 4. legnagyobb energetikai vállalatcsoportja, amely 23 országban van aktívan jelen, több mint 140 tagvállalata van.

Az MVM Csoport tevékenysége kiterjed gyakorlatilag minden, az energetikához kapcsolódó területre: termel, tárol, kereskedik, eloszt, szolgáltat, tervez, épít, szállít, inkubál. A honlapján közzétett adatok szerint a vállalatcsoport mintegy 3 százalékkal járul hozzá a hazai GDP-hez. Több mint 19 ezer dolgozója van, több mint 10 millió lakossági és vállalati ügyfele, 70 százalékkal részesedik az ország villamosenergia-termeléséből. Megkerülhetetlen szerepe van a hazai megújuló energia-termelésben, közel 50 százalékos piaci részesedéssel bír az ipari fogyasztók gázellátásából, lakossági villamosenergia- és földgázellátás 100 százalékát biztosítja az egyetemes szolgáltatón keresztül.

Az MVM Zrt. 2025. évi, konszolidált működési bevétele a változékony földgáz- és villamosenergia-piaci árkörnyezet mellett 16 százalékkal, 3814 milliárd forintra mérséklődött, míg a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) 6 százalékkal, 772 milliárd forintra, az adózás utáni eredménye 27 százalékkal, 237 milliárd forintra csökkent. A cég által kibocsátott vállalati kötvényeket a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xbond piacán jegyzik.

(MTI)