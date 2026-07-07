Külföld :: 2026. július 7. 19:10 ::

Az üzlet fontosabb, mint Netanjahu követelőzése: Törökország visszakerülhet az amerikai F-35-ös programba

Törökország visszakerülhet az F-35-ös amerikai vadászrepülőgépek beszerzéséről szóló programba, és mentesülhet az orosz légvédelmi rendszerek beszerzéséről szóló török döntés miatt hozott amerikai szankció alól - közölte Donald Trump amerikai elnök Ankarában, amikor kétoldalú megbeszélést folytatott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel a NATO csúcstalálkozóját megelőzően.

Az amerikai elnök egyben méltatta az Egyesült Államok és Törökország erős kapcsolatait, miközben megismételte kritikáját a NATO több nyugat-európai tagállamával szemben, kiemelve az Egyesült Királyság, Olaszország, Németország és Franciaország elutasító magatartását az iráni konfliktus idején.

Trump ismét azt hangoztatta, hogy az Irán elleni katonai művelet során az Egyesült Államoknak nem volt szüksége a szövetségesekre, de "tesztelte" azokat, hogy adott esetben készen állnak-e segíteni annak a szövetségesüknek, amely Európában védelmet nyújt számukra.

"Egyáltalán nem volt szükségünk segítségre, és bizonyos értelemben teszteltem ezeket az embereket. Teszteltem, hogy lássam, ott lennének-e" - fogalmazott, hozzátéve, hogy "miért költünk dollár százmilliárdokat, amikor ők nem állnak ki mellettünk?".

Az amerikai elnök kiegészítette hétfői bejelentését, és elmondta, hogy nem csak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel beszélt telefonon, azt követően Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel is egyeztetett az országaik közötti háború lezárásáról.

Kijelentette, mindkét államfő azt akarja, hogy véget érjen a háború.

Úgy vélte, hogy az orosz-ukrán háború lezárása felé vezető folyamatban történhet előrelépés, de kétségét hangoztatta, hogy nagyon rövid távon megtörténhet a konfliktus lezárása.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az Egyesült Államokat közvetlenül nem érinti az orosz-ukrán háború, mert az Európában zajlik, miközben az Ukrajnának szánt fegyvereket teljes áron adja el az európaiaknak.

Trump a NATO-csúcstalálkozó kezdetét megelőzően megismételte Washington igényét Grönlandra, és úgy fogalmazott, hogy az "Egyesült Államok felügyelete alá kell kerülnie".

(MTI nyomán)