Háború :: 2026. július 7. 11:47 ::

Rakéták közös gyártásáról tárgyal európai országokkal az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat Németországgal és más európai országokkal a Raytheon vállalat AIM-120 AMRAAM rakétáinak közös gyártásáról, valamint egy európai létesítmény létrehozásáról a Lockheed Patriot PAC-3 rakétái számára - jelentette kedden a Reuters hírügynökség.

A partnerségről a NATO kedden Ankarában megkezdett csúcstalálkozója keretében írhatnak alá a felek szándéknyilatkozatot - írta a hírügynökség névtelenséget kérő forrásra hivatkozva.

A megállapodás gyártási kapacitást szabadítana fel az amerikai Raytheon és a Lockheed Martin óriásvállalatoknál, és lehetővé tenné számukra a hazai termelés fokozását.

Donald Trump június közepén jelentette be, hogy megoldja a fegyverellátásban, a lőszergyártás fejlesztésében és az ellátási láncokban jelentkező kapacitásproblémákat. Erre azt követően került sor, hogy az Irán elleni indított háború, és az ukrajnai háború miatt megcsappantak az amerikai fegyverkészletek.

Ukrajnának nagy szüksége van az Oroszország elleni védekezésben a Patriot légvédelmi egységekhez használt PAC-3 rakétákra, és a NASAMS légvédelmi rendszerekből és az F-16-os vadászgépekről indított AIM-120C-8 rakétákra.

Trump több alkalommal bírálta európai NATO-szövetségeseit azért, mert védelmük tekintetében túlságosan az Egyesült Államokra támaszkodnak, és nyomást gyakorolt rájuk, hogy növeljék védelmi kiadásaikat. Az elnök egyúttal az amerikai fegyverek közös gyártását is ösztönözte Európával.

(MTI)