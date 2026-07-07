Anyaország :: 2026. július 7. 10:40 ::

A Momentum próbál úgy tenni, mintha létezne: a teljes tagság felvonult Mi Hazánk-irodát rongálni

A Momentum szerint Dúró Dóra és a Mi Hazánk elfogadhatatlan politikai eszközként használja az abortusz témáját, ezért tiltakozó akciót tartottak a párt irodájánál. Az ügy előzménye, hogy Novák Előd műanyag magzatokat vitt a parlamentbe, miközben a szívhangrendelet fenntartása mellett érvelt, írja az Index.

„Dúró Dóra túl messzire ment. Műanyag magzatokkal telerakni a parlamenti padsorokat ízléstelen és elfogadhatatlan. Ezért Szilas Kincső, a Momentum Mozgalom elnöke és a párt aktivistái ellátogattak a Mi Hazánk irodájához és megüzenték, hogy elég volt abból, hogy nők bántalmazásából csinálnak politikát” – olvasható a Momentum Mozgalom sajtóközleményében.

A szervezet emlékeztetett, 2022-ben a Fidesz a Mi Hazánk javaslatára vezette be a szívhangrendeletet, „aminek már akkor is csak a politikai hangulatkeltés volt a célja”.



Közös fotón az elnökség, a tagság és a szavazóbázis

Azóta orvosszakmai szervezetek megmondták és minden adat megmutatta, hogy a rendeletnek semmilyen hatása nincs az abortuszok számára – írták, majd hozzátették: „a szívhangrendelet egyetlen eredménye, hogy traumatizálja azokat a nőket, akiknek nehéz élethelyzetben támogatásra lenne szüksége”.

A közlemény végén jelezték, hogy az utóbb felsorolt okok miatt korábban a Fidesztől kérték, most pedig a Tisza-kormánytól a szívhangrendelet azonnali eltörlését.