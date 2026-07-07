Anyaország :: 2026. július 7. 13:53 ::

Elfoglalta helyét az új vezetés a közmédiában

Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.

Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen - közölte az MTVA.

Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodacz Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, és Teszáry Sára a PR és marketingosztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.

Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg - áll a közleményben.