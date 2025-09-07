Publicisztika :: 2025. szeptember 7. 22:06 ::

A Tisza új alelnöke szerint is "szükség van a vendégmunkásokra"

Mint ismeretes, Kötcsén tartott rendezvényt a Tisza párt. Magyar Péter két új arcot is bemutatott a párt szakértői köréből, egyikük Forsthoffer Ágnes, aki szeptember közepétől a Tisza párt harmadik alelnökeként és turisztikai szakértőjeként lép színre.



Kép: Farkas Norbert / 24.hu

Forsthoffer közgazdász végzettségű (pénzügy-számvitel és marketing), a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége balatoni régióvezetője, a balatonfüredi Hotel Margaréta tulajdonosa, valamint a „Tiszta Víz – Tisza Sziget” kapcsolattartója, tudjuk meg a 24.hu-tól. Beszédében azt hangoztatta, hogy a vidéki turisztikai térségek előtérbe kerülését támogatnák belföldi és nemzetközi marketinggel, szolgáltatók digitalizációjának fejlesztésével, szezonalitás ellensúlyozásával; önkormányzati források és jogosultságok (pl. idegenforgalmi adó) visszaadását ígérte.

Sokkal érdekesebb azonban, hogy még pár nappal korábban egy turisztikával foglalkozó cikkben Forsthoffer azt mondta: „Ki kell mondani, hogy a szektorunknak szüksége van külföldi vendégmunkásokra.”

Nem emlékeztet ez minket valamire? Szögezzük le, igen, létezik munkaerőhiány, ahová nehéz magyar dolgozót találni. Ennek okai sokrétűek, nyilván az elsődleges az, hogy óriás mértékű a kivándorlás, ez pedig oda vezethető vissza, hogy sokan úgy látják, itthon nem tudnak megélni. De ez nem írja le a teljes valóságot, mert most már egyre inkább célzottan vendégmunkásokat hoznak be Magyarországra, a magyarok körében meg sem hirdetik az állásokat, sőt, több esetben ki is rúgják őket! Így gondolkodik egy nemzetközi kapitalista. Nincs olyan, hogy magyar vagy külföldi, csak pénz van, csak a profit létezik.

Egy hazájáért tenni akaró politikusnak, vagy politikai pályára készülő személynek ilyenkor azt kellene mondania, hogy változtatni akarunk ezen, olyan országot akarunk, ahová hazajönnek a magyarok, vagy olyan gazdaságpolitikát akarunk folytatni, ami egészen más struktúrájú, amely nem a vendégmunkásokra épül, és hosszan lehetne sorolni. De szemlátomást a Tisza új arcánál nem ezt látni. Ő elfogadja, hogy ez van, tehát jöjjenek a vendégmunkások. De honnan is ismerős ez? Pont ez a Fidesz gazdaságpolitikája is.

Teret enged annak, hogy a globális multinacionális vállalatok harmadik világbeli vendégmunkások behozatalával fenntartsák az alacsony béreket, ami további nehézséget jelent a magyar munkavállalókra. Arról már nem is beszélve, hogy a vendégmunkás is migráns, tehát hosszabb távon ez lakosságcseréhez fog vezetni.

Ha Magyar Péterék programja az lesz, hogy szükség van a külföldi vendégmunkásokra, akkor valójában nem különböznek a Fidesztől.

Lantos János – Kuruc.info